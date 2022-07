Laura Bozzo se embarra de “caca” dentro de La Casa de los Famosos. La conductora de televisión, de 69 años de edad, estuvo a punto de vomitar, pero le confesaron la verdad...

Sí, todo se trató de una broma orquestada por Daniela Navarro y Salvador Zerboni, quienes se pusieron de acuerdo para hacerle creer a Laura Bozzo que se había embarrado de excremento.

El divertido momento tuvo lugar cuando Salvador Zerboni le pidió a Laura Bozzo que le llevará papel al baño pues éste se había terminado, por lo que la conductora muy amable socorrió a su compañero.

Salvador Zerboni le hace creer a Laura Bozzo que la embarró de caca (La Casa de los Famosos)

Laura Bozzo le entregó el rollo de papel a su amigo quien “accidentalmente” la embarró de una sustancia café, lo que causó incomodidad y asco en la presentadora.

“Me he embarrado de caca toda la mano. No, yo voy a vomitar, ah. Mi mano…me lleva ¡Qué asco! Yo me muero ¡Ni con marido eh tenido que aguantar semejante barbaridad. ¡Caca en la mano! ¡Asqueroso!”, gritaba horrorizada.

Le hacen pesada broma a Laura Bozzo (La Casa de los Famosos)

Por lo que Daniela Navarro y Toni Costa comenzaron a reír a carcajadas, razón por la Salvador Zerboni salió del baño para pedirle perdón a su compañera a quien le confesó que era Nutella y no caca.

Laura Bozzo se une a Daniela Navarro para molestar a Ivonne Montero

Por otro lado, los ánimos en La Casa de los Famosos siguen calentándose y es que Daniela Navarro ya no quiere ver a Ivonne Montero por lo que se ha propuesto molestarla para que ésta pida su salida del reality show.

A ella se ha unido Laura Bozzo, quien asegura meterá cizaña a sus compañeros y a la vez desenmascara a la actriz mexicana, quien asegura es mentirosa y manipuladora.

Por ello recientemente iniciaron una pelea para que Ivonne Montero perdiera la paciencia y las agrediera. El pretexto fue exigirle a la actriz que realizara la prueba semanal cuando ésta ya había anunciado que la retrasaría.

Daniela Navarro aprovechó el momento para llamar a su rival “manipuladora y mitomana”, palabras que retomó Laura Bozzo quien previamente llamó a Ivonne Montero “actriz barata”.

Ivonne Montero y Daniela Navarro se enfrentan (La Casa de los Famosos)

Las integrantes del equipo morado lo tienen claro, fastidiaran a su rival hasta que sus compañeros se den cuenta de “su maldad” y la nominen para que salga del reality de Telemundo.