¿Laura Bozzo debutará en el cine? La conductora peruana estaría trabajando en su película biográfica la cual llegaría a la pantalla grande.

Tras su participación en GH VIP 8, Laura Bozzo -de 72 años de edad- se encuentra muy emocionado y es que contaría su vida en el cine.

Laura Bozzo no solo se ha dado a conocer por su trabajo en la televisión, sino que a lo largo de su trayectoria también ha protagonizado varias polémicas.

Es por ello por lo que ha decidido realizar una película para retratar por todo lo que ha pasado y aclarar los chismes que hay en torno a su vida.

Laura Bozzo se encuentra muy emocionada con este proyecto y anunció que pronto iniciaran las grabaciones de su película biográfica.

Laura Bozzo se ha convertido en una de las conductoras más polémicas de la televisión e incluso ha sido investigada por las autoridades de México y Perú.

Luego de todas las especulaciones que hay en torno de su vida, se dio a conocer que Laura Bozzo se está preparando para hacer su debut en el cine.

Durante la emisión de este miércoles 24 de enero del programa Hoy se dio a conocer que Laura Bozzo se encuentra lista para incursionar en la industria cinematográfica.

Y es que estaría preparando su película biográfica y pronto iniciarían las grabaciones en tres países.

En el programa Hoy adelantó que la película biográfica de Laura Bozzo se retomaran situaciones de su vida que nadie conoce, además de sus escándalos y su relación familiar.

A través de su cuenta de Twitter, Laura Bozzo se mostró muy emocionada por su incursión en el cine con su película biográfica.

En su publicación, Laura Bozzo adelanto que en febrero comenzaran las grabaciones de su película biográfica y ya se encuentra todo arreglado.

Además señaló que su película biográfica se va a firmar en México, Perú y España, pues estos tres países han sido parte de su vida.

Pese a que Laura Bozzo no dio más detalles de su película biográfica, si señaló que a lo largo de su vida a tenido que atravesar pruebas muy difíciles, pero nunca perdió la fe.

“Gracias a Dios que siempre me protege, de su mano he logrado todo lo que tengo, me puso pruebas duras, pero jamás perdí la Fe”

Laura Bozzo