Laura Bozzo, de 72 años de edad, disfruta el conflicto en Gran Hermano VIP y advierte a un famoso: “no peleó con Peso Pluma.

El jueves 14 de septiembre volvió a la televisión Gran Hermano VIP, el reality show que llegó a los tribunales hace seis años, tras un caso de abuso sexual ocurrido en 2017.

En su octava edición, Gran Hermano VIP se ha hecho acompañar por una polémica y conocida conductora latinoamericana que ya está dando de qué hablar: Laura Bozzo.

Gran Hermano VIP: Se rompe la armonía en el reality show tras pelea entre Laura Bozzo y ‘Luitingo’

A poco más de 48 horas del inicio de Gran Hermano VIP, la armonía entre los participantes se ha roto tras un pleito protagonizado por:

Laura Bozzo

José Luis Romero Magro, un cantante de 32 años de edad, mejor conocido como ‘Luitingo’

Laura Bozzo se ha mostrado con poca energía dentro de el Gran Hermano VIP, mientras ‘Luitingo’ es casi imparable.

Esto parece no gustarle a Laura Bozzo, quien según contó ‘Luitingo’ lo acusó de no ser natural, pues no cree que alguien ser tan hiperactivo como su compañero.

’Luitingo’ se mostró dolido con el comentario, diciendo que se considera una persona “natural, cariñosa y sin dobleces”.

Por eso, dijo, se la pasa “hablando 24 horas para que estemos entretenidos y no aburridos”, pero ahora evitará tener cualquier tipo de interacción con Laura Bozzo.

‘No peleo con Peso Pluma’: Así rechazó Laura Bozzo entrar en polémica con ‘Luitingo’ en Gran Hermano VIP

La presentadora peruana reaccionó con furia ante la amenaza, diciendole a ‘Luitingo’:

“Haz lo que se te canten las bolas, yo elijo mis peleas, no peleo con Peso Pluma, que soy peso pesado... ¿Con un infante voy a pelear yo?”.

Gran Hermano VIP toma medias ante caso de abuso sexual en 2017

El caso de abuso sexual de José María López a Carlota Prado, ocurrido en la última edición del Gran Hermano, protagonizado por concursantes anónimos, supuso una condena para la productora del programa.

