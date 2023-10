Laura Bozzo explota contra Michael Terlizzi porque considera que solo engañó y utilizó a Albert Infante en GH VIP 8.

Bronca monumental se vivió en el reality Gran Hermano VIP 8, luego de la cena que tuvieron Michael Terlizzi -de 36 años de edad- y Albert Infante -de 23 años de edad-.

En los últimos días, Michael Terlizzi y Albert Infante se han convertido en el tema de conversación de los habitantes de GH VIP 8 y es que muchos ponían en duda las intenciones del italiano.

Luego de que Albert Infante señaló que se sentía utilizado por Michael Terlizzi, Laura Bozzo no dudo en salir a defender a su protegido y realizó fuertes amenazas contra el italiano.

Sin embargo, Laura Bozzo -de 72 años de edad- terminó con una fuerte advertencia por parte de GH VIP 8 pues consideraron que sus expresiones contra Michael Terlizzi eran inaceptables.

Todo estalló en GH VIP 8 luego de la cena que tuvieron Michael Terlizzi y Albert Infante, la pelea entre estos dos habitantes ha afectado al resto de los famosos.

La pelea entre Michael Terlizzi y Albert Infante llegó a tal nivel que incluso Laura Bozzo intervino y no dudo en arremeter contra el italiano.

Laura Bozzo acusó a Michael Terlizzi de engañar a Albert Infante y haberle hecho daño a propósito.

Para Laura Bozzo, Michael Terlizzi solo jugó con los sentimientos de Albert Infante, aprovechándose de él.

Laura Bozzo amenazó a Michael Terlizzi de hacele daño por lo que le había hecho a Albert Infante.

Laura Bozzo entró a la cabina y entre lágrimas aseguró que no podía permitir que personas como Michael Terlizzi solo jugará con las personas.

En los últimos días, Michael Terlizzi mostró una cercanía con Albert Infante, sin embargo integrantes de GH VIP 8 consideraban que el italiano no tenía buenas intenciones.

Algunos habitantes de GH VIP 8 consideraban que Michael Terlizzi solo se estaba aprovechando de los sentimientos que tenía Albert Infante por él para tener más popularidad.

Por su parte Albert Infante salía en defensa de Michael Terlizzi al asegurar que si estaba o no enamorado era cosa de él y no era culpa del italiano.

Sin embargo todo cambió cuando Albert Infante se ganó una cena y después de pensarlo mucho tomó la decisión de ir con Michael Terlizzi.

En la cena, Michael Terlizzi le confesó a Albert Infante que consideraba que Naomi era guapa, este comentario molestó a su compañero pues se sintió utilizado ya que desarrolló sentimientos por él.

Albert Infante explotó pues se sintió utilizado ya que en algún momento pensó que podría pasar algo entre ellos, por lo que confesó que se sentía tonto y humillado.

“Por fin he visto todo, no somos pareja, pero pensaba que podíamos haber tenido algo bonito. No puedo ser amigo especial contigo”

Albert Infante