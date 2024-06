Lalo España inició un romance en diciembre de 2023 por lo que sus fans desean saber la identidad de su persona especial ya que se dice por ahí que es nada menos que Pedro Sola.

Por lo que Lalo España confirmó que tiene un amorío con Pedro Sola, de 77 años de edad, por supuesto, todo se trata de una broma.

Y entonces, ¿quién es el novio del comediante cuya fama creció tras su participación en Vecinos? El propio se niega a revelar su identidad y explica el porqué.

En un encuentro con medios de comunicación, Lalo España, quien no es amigo de Pedro Sola, se dijo contento pese a no haber sido elegido para protagonizar la serie de Chespirito.

La razón es simple, Lalo España, de 52 años de edad, está muy enamorado por lo que hoy puede decir que se siente pleno ¿al lado de Pedro Sola?

No, el comediante se niega a revelar quién es la persona que hoy en día tiene su corazón ya que a su novio le gusta la exposición que tienen las figuras del mundo del espectáculo.

“No le gusta la vida pública”, dice y enseguida asegura que nunca veremos a Lalo España llegar a un evento de la mano de su novio, ni siquiera veremos al hombre en cuestión en uno de sus eventos.

Y si pasa nadie se dará cuenta ya que es Pedro Sola:

“Nunca van a ver que lleguemos a alguna alfombra o de la mano, a lo mejor va a estar en un evento y no saben que está ahí, es Pedrito sola, no, no es cierto, como chingan con eso”

Lalo España