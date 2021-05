México.- La actriz y conductora Laisha Wilkins volvió a realizar comentarios en Twitter contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En esta ocasión por la campaña vacunación y la dosis experimental mexicana Patria.

Laisha Wilkins dijo que la han llamado “tonta” porque pronto le tocaría la vacuna en México y prefirió ir a Estados Unidos a vacunarse contra el Covid-19.

En Twitter publicó que ella no es tonta; “tontos” son AMLO, Beatriz Gutiérrez y Hugo López-Gatell porque no se esperaron a la vacuna experimental mexicana Patria.

Me dicen que qué tonta que me fui a vacunar y no me espere unos meses, que ya mero me toca, dicen. Y yo pienso: tontos Gatell, MALO y la Betty... que no se esperaron a la vacuna Patria.

Laisha Wilkins