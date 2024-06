En redes sociales se comenzó a rumorar que la cantante Lady Gaga -de 38 años de edad- estaba embarazada.

Sin embargo, Lady Gaga de inmediato respondió a la foto filtrada de la boda de su hermana en donde luce un ceñido vestido negro.

Y de acuerdo con Lady Gaga, una canción del nuevo álbum de Taylor Swift -de 34 años de edad- explicaría mejor su actual situación.

Durante el primer fin de semana del mes de junio de este 2024, Lady Gaga asistió como invitada a la boda de su hermana en York, Inglaterra.

Y luego de que una fotografía de ella en la ceremonia se filtrara, se comenzó a rumorar que Lady Gaga estaba embarazada.

Por lo que a través de su cuenta oficial en TikTok -@ladygaga-, la cantante compartió un video a clarando los rumores sobre su supuesto bebé con Michael Polansky -de 46 años de edad-.

En este, Lady Gaga señalo que no estaba embarazada, e hizo una referencia a la canción “Down Bad” de Taylor Swift:

“Not pregnant-- just down bad crying at the gym / No estoy embarazada, solo llegando al llanto en el gimnasio”

Lady Gaga