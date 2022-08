Roger González asistió este sábado 27 de agosto a los Kids Choice Awards 2022 con un extravagante atuendo que no dejaba ver su cara, acaso ¿Le copio su estilo a Lady Gaga?

Vestido con un traje dorado y con zapatos y guantes negros, Roger González brilló en la alfombra naranja de los Kids Choice Awards 2022 y en un video se logra ver que al llevar un tipo de máscara de papel ni siquiera alcanzaba a ver bien.

Su traje llamó la atención de las personas en redes sociales, donde se reveló la identidad. Además, ya hasta le han puesto un apodo al atuendo de Roger González y lo nombraron Conejo Turín.

¿Qué dicen los usuarios sobre el extraño atuendo de Roger González?

El conductor no deja de presumir sus pectorales y sin duda llama la atención no solo por su cuerpo, sino por su manera de llamar la atención por su peculiar traje. A Roger González le no le hizo falta flash.

En Twitter Roger González recibió una variedad de comentarios acerca de su apariencia en los Kids Choice Awards 2022 y la mayoría aplaudió su estilo extravagante.

“Que guapo roger que wow me impresionas que guapo te vez”, “Apoco eres tu”, escribieron sus fans en una foto subida para Roger en su Twitter.

Sin embargo, también hubo quienes se burlaron de Roger González y realizaron diversos comentarios en tono de broma hacía el atuendo, algunos comentarios fueron en tono de burla.

“Como cuando me encargan envolver los regalos de navidad y lo hago con toda la flojera del mundo”, “¿Cuál es ese Pokémon Shiny ?, “Quien es la máscara?”, “Eres la nueva versión del Demogorgon? Jajaja”, se lee en comentarios.

Se nota que feliz estoy, mi cara lo dice todo 😎 #KCAMexico2022 pic.twitter.com/eilOBsBvcA — ROGER GONZALEZ (@rogergzz) August 27, 2022

En los Kids Choice Awards 2022 el conductor fue sin pena

Pese a los comentarios y las comparaciones que han hecho los usuarios en redes sociales el conductor de Venga La Alegría presume con gran orgullo su atuendo en su Instagram.

Uno de sus compañeros Capi Pérez se burla de él diciéndole conejo Turín, mientras diversas personalidades de internet como el mismísimo Werevertumorro se han burlado en los comentarios de su Instagram.

Aún pese a los comentarios la mayoría ha apoyado el atuendo mostrado en la alfombra naranja de los Kids Choice Awards 2022.