Roger González trabajó por 10 años en Disney Channel

Roger González acudió a una entrevista al programa de YouTube Pinky Promise conducido por Karla Díaz, junto a El Capi Pérez y Fer Gay.

Durante la amena charla llena de risas, llegó el momento en el que Karla Díaz le pidió a Roger González que hablara de su experiencia trabajando en Disney.

Roger González, de 40 años, narró que se tuvo que ir a vivir a Argentina durante 10 años, en los cuales extrañó a su familia, pues los veía una vez al año.

"Me llevaron a Argentina, un poco engañado, me dijeron que iba a ver a mi familia dos veces al año y no fue así. En esta carrera hay mucho sacrificio y vale la pena, he tenido una vida muy afortunada, con muchas bendiciones" Roger González

¿Cuál fue la peor experiencia de Roger González en Disney Channel?

Karla Díaz le cuestionó a Roger González cual había sido su peor experiencia trabajando en Disney Channel durante 10 años.

Con los ojos al borde del llanto, Roger González recordó y contó la traumática experiencia donde cubrió un evento en Walt Disney World en el año 2006.

“La peor experiencia, te juro que para mí fue muy fuerte, cuando fui a un parque de Disney y vi a Mickey Mouse quitarse la cabeza así: ¡Crash!” Roger González

Otro dato curioso que dijo Roger González sobre Disney fue que un Mickey Mouse en Orlando y en Francia no pueden salir al mismo tiempo.

Dijo que cada personaje tiene su tiempo y no se pueden repetir en cualquier otra parte del mundo. Recordemos que existes 14 parques en todo el mundo.

Finalmente Karla Díaz contó que ella sabe que supuestamente hay un aroma en el parque de diversiones Disney para que quieras comprar y comer sin parar.