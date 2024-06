¿Galilea Montijo y Andrea Escalona ya dejaron sus diferencias atrás? Pese a que han señalado que no tienen problemas, no se siguen en las redes sociales.

Desde hace varias semanas se ha hablado sobre un distanciamiento entre Galilea Montijo y Andrea Escalona -de 37 años de edad-, luego de una fuerte pelea que habían tenido en el foro de Hoy.

En plena celebración por el cumpleaños número 51 de Galilea Montijo, Andrea Escalona quiso demostrar que no tenía ningún problema con su compañera.

Y es que incluso no dudo en comprarle un costoso regalo a Galilea Montijo y no dudo en felicitarla en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, usuarios han notado algunos detalles que revelarían que entre Galilea Montijo y Andrea Escalona las cosas no están tan bien como quieren presumir.

Así reaccionó Andrea Escalona al enterarse que Galilea Montijo no la sigue en Instagram

El miércoles 5 de junio, Galilea Montijo celebró por todo lo alto su cumpleaños número 51.

El festejo de Galilea Montijo comenzó en el programa Hoy y terminó con una gran fiesta en su casa que se extendió hasta el otro día.

Galilea Montijo (Instagram/@galileamontijo)

Pero en plena celebración del cumpleaños de Galilea Montijo, Andrea Escalona no evitó ser cuestionada sobre su relación con su compañera luego de que se reveló la pelea que habían tenido.

En entrevista compartida por Berenice Ortiz, Andrea Escalona fue cuestionada sobre el hecho de que Galilea Montijo no la sigue en Instagram.

Andrea Escalona se mostró sorprendida por esta situación pues aseguró que ella si sigue a Galilea Montijo y constantemente le da likes a sus publicaciones.

“No sé eso, eso se lo tendrías que preguntar a mi comadre. Yo nunca la he dejado de seguir, siempre le he dado likes, corazoncitos y siempre le he podido escribir cosas bonitas” Andrea Escalona

En su entrevista, Andrea Escalona dudo que esto fuera real pues aseguró que ella siempre le ha podido comentar, aunque no sabe si el seguir a una persona afecte en lo que puedas hacer.

“Yo siempre le escribo, no sabía de eso. Pero yo siempre la he seguido, le he dado mucho amor” Andrea Escalona

¿Galilea Montijo y Andrea Escalona siguen peleadas? Estos detalles darían a entender que siguen los problemas

Pese a que se creería que solo Galilea Montijo no seguía a Andrea Escalona en Instagram, resultó que había más detrás de las redes sociales.

Galilea Montijo y Andrea Escalona (Captura de Pantalla)

Y es que se dio a conocer que Andrea Escalona tampoco sigue a Galilea Montijo, aunque ella haya dicho lo contrario.

Galilea Montijo y Andrea Escalona (Captura de Pantalla )

Además de que usuarios se percataron que pese a que Galilea Montijo y Andrea Escalona quieren demostrar que no hay problemas entre ellas, no son los únicos detalles que la evidenciarían.

Y es que Andrea Escalona compartió un mensaje de felicitación a Galilea Montijo, pero ella no le dio ni like.

Esto hizo suponer que habría problemas entre Galilea Montijo y Andrea Escalona y es que no le respondió a su mensaje.

Pero usuarios notaron que en sus redes sociales si le agradeció a Andrea Legarreta y se dejó ver feliz con ella.

Galilea Montijo y Andrea Legarreta (@galileamontijo / Instagram )

Sin embargo, cabe señalar que Galilea Montijo tampoco le dio like a la publicación de Tania Rincón.

Además Galilea Montijo ha dejado claro que no se basa en las redes sociales y que le de o no like a alguien significa algo.