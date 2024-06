La mamá de Geraldine Bazán le recuerda a Maxine Woodside que vive de sus sugar daddies

Rosalba Ortiz Cabrera está molesta por los desatinados comentarios que Maxine Woodside hizo sobre Geraldine Bazán, por lo que contraataca.

Mamá de Geraldine Bazán le recuerda a Maxine Woodside que vive de sus sugar daddies por lo que es absurdo que juzgue la vida de las personas.

Recordemos que Maxine Woodside aseguró que Geraldine Bazán solo se conoce por sus escándalos así como tuvo suerte de embarazarse de Gabriel Soto por una calentura.

En un encuentro con medios de comunicación, Rosalba Ortiz -de edad desconocida- se lanzó contra Maxine Woodside -de 75 años de edad- por las burlas y críticas a su hija Geraldine Bazán -de 41 años de edad-.

La mamá de Geraldine Bazán asegura que la acción de Maxine Woodside es violencia de género, así como lamenta que los comentario venga de una persona que no ha sufrido.

Geraldine Bazán está en la mejor etapa con su ex Gabriel Soto, le pese a quien le pese

Incluso asegura que la titular del programa radiofónico “Todo para la mujer” vive de personajes que han sido sus sugar daddies, quienes han estado casado y no han dejado a su familia por ella.

“Es violencia de género, viene de un persona que no ha sufrido, que ha estado en el ojo del huracán porque ha vivido de personajes que para ella han sido sus sugar daddies, que han estado casados, que no han dejado a su familias por ella. Ella vive en su casa con sus hijos y ha tenido esa representación, ella no tiene de qué hablar”

Rosalba Ortiz Cabrera, mamá de Geraldine Bazán