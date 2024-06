Geraldine Bazán de 41 años de edad está en la mejor etapa con su ex pareja Gabriel Soto, le pese a quien le pese y así la actriz lo confirma

Para Geraldine Bazán y Gabriel Soto de 49 años de edad no hay nada más importante que el bienestar de sus dos hijas.

Por lo que a pesar de su divorcio en medio de rumores de infidelidad han procurado mantener una relación cordial actualmente.

La primera comunión de la hija menor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, reunió de nueva cuenta a los exesposos.

Quienes se separaron en 2017 y un año después firmaron el divorcio.

Geraldine Bazán no se apagó el micrófono en el baño de La Casa de los Famosos 2024 y ya es su “momento más humilde”

Si bien la ruptura no se llevó a cabo en buenos terminos, al parecer los famosos viven su mejor etapa.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto decidieron tomar caminos separados, sin descuidar el bienestar de sus hijas.

Pues, han procurado tener una relación amistosa, tal como se vio reflejado en la celebración de la primera comunión de su hija Alexa Miranda.

Cartel del Corona Capital 2024 filtrado: Quiénes serían los headliners por días y line up completo

Geraldine Bazán platicó el momento que vive con su ex Gabriel Soto y como se apoyan entre sí.

Confirmando que están viviendo su mejor etapa, pese a quien le pese.

Geraldine Bazán confesó que tanto Gabriel Soto y ella han dado prioridad a sus hijas para lograr una sana convivencia entre ambos.

Expresó que también se encuentra en una nueva etapa de su vida en donde pone en balance lo mejor para ella y sus pequeñas.

También, recalco que tanto ella y su ex han sabido respetar sus carreras profesionales, e incluso apoyarse para no detener ninguno de sus proyectos.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto están pasando por un buen momento como padres, así lo confirmo la actriz.

Elissa Marie y Alexa Miranda, hijas de los famosos han disfrutado de la convivencia con sus padres.

Tiempo que la ex pareja ha dividido de manera justa, según un acuerdo entre ambos, lo cuál le has permitido llevar todo en calma.

No obstante, Geraldine Bazán se ha negado a revelar los detalles del acuerdo al que llegó con Gabriel Soto.

En el que se dice que presuntamente Irina Baeva de 31 años de edad, tiene prohibido salir en fotografías con las menores.

“Esos temas yo no los hablo porque es crear como más controversia y la verdad es que no me interesa”.

Geraldine Bazán