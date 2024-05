A poco de revelar que se siente señalada y juzgada por la prensa mexicana, Eiza González reaparece junto a la actriz y productora de cine Salma Hayek.

Eiza González y Salma Hayek se encontraron en el desfile Gucci Cruise 2025 que se llevó a cabo esta semana en la galería Tate Modern en Londres.

Eiza González luciendo un jumpsuit de micro shorts en tono beige, mientras que la protagonista de ‘Frida’ eligió un clásico y elegante vestido negro.

La foto de Eiza González con Salma Hayek en Gucci Cruise 2025

Fue Salma Hayek, de 57 años de edad, quien presumió su encuentro con su gran amiga Eiza González, de 34 años de edad.

A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 28 millones de personas, Salma Hayek compartió una serie de fotografías de su paso por el desfile Gucci Cruise 2025, evento donde se encontró con Eiza González.

Salma Hayek no dudó en atesorar su encuentro con la actriz de la película The Ministry of Ungentlemanly Warfare con quien más tarde se fue de fiesta.

Eiza González y Salma Hayek (@salmahayek / Instagram)

Eiza Gónzalez y Salma Hayek se van de fiesta

Salma Hayek, esposa del empresario francés François-Henri Pinault, de 61 años de edad, reveló algunos momentos de su gran noche junto a Eiza González.

Gracias a las imágenes que Salma Hayek compartió sabemos que ambas disfrutaron de la noche junto a otros amigos así como bailaron y se demostraron cariño a la par que se expresaron la admiración que sienten la una por la otra.

Hasta el momento la publicación suma más de 244 mil Me Gusta debido a que los seguidores de Salma Hayek aplauden su apoyo al talento mexicano.

“Orgullo mexicano. Ellas sí son mujeres que representan a México”, “Levantando el evento las mexicanas”, “Las reinas de México”, “No vuelvan a México, no las merecemos”, “Necesitábamos esa foto”, “Divas”, “Reinotas”, “Guapísimas”, “Hermosas y soporten”, expresan sus seguidores.

Es así como Salma Hayek deja claro que ella también respalda a Eiza González, quien hace poco género polémica al reprochar que la prensa mexicana juzgue y critique a los artistas.