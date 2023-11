La familia de Talina Fernández podría reunirse para Navidad, sólo falta que un nieto responda.

En diciembre se cumplen 6 meses de la muerte de Talina Fernández y esta será la primera Navidad que su familia pase sin ella.

José Emilio Fernández, nieto de Talina Fernández, ya reveló que pasará las festividades solo, pero uno de su tíos ya le hizo una invitación.

José Emilio Fernández -de 19 años de edad- se encuentra distanciado de su familia, por lo que reveló que pasará la Navidad solo.

“Una pizzita y ver series en Netflix, no me voy a reunir con nadie, no tengo con quien reunirme, pasaré la navidad feliz y a gusto conmigo mismo”

José Emilio Fernández