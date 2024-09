¿Carlos Villagrán arremete en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)? En redes sociales lo funan por sus opiniones sobre las acciones del presidente de México.

Gracias a su papel como Quico en El Chavo del 8, Carlos Villagrán -de 80 años de edad- es recordado en la industria del espectáculo.

Y es que este personaje le abrió la puerta a Carlos Villagrán en diferentes países, sin embargo ahora su nombre se viralizó, pero no por una buena razón.

Carlos Villagrán empezó a ser “cancelado” en las redes sociales y todo por una entrevista que dio hablando sobre las acciones de AMLO.

Aunque se trata de una entrevista vieja, recientemente se ha viralizado en las redes sociales provocando la cancelación de Carlos Villagrán.

El nombre de Carlos Villagrán se viralizó en las redes sociales y no tiene nada que ver con su popular personaje de Quico.

Sino que se ha compartido una de sus entrevistas en las redes sociales, pero solo le ha provocado su ‘cancelación’, pero ¿qué dijo?

El pasado 4 de julio se publicó una entrevista de Carlos Villagrán para el canal de Youtube ‘El depa de los famosos’, donde habló sobre su trayectoria.

Sin embargo, algo que llamó la atención de las personas es que durante su conversación Carlos Villagrán también se refirió al trabajo de AMLO.

Carlos Villagrán aseguró que AMLO le faltó al respeto a todos porque no hizo nada.

En ese sentido, Carlos Villagrán invitó a las personas a reflexionar sobre su voto, pues es importante para el futuro del país.

Carlos Villagrán destacó que AMLO quería convertir al país en comunista, cuando nadie quería eso.

En su discurso, Carlos Villagrán aseguró que AMLO es responsable de la muerte de su hermano y de otras vidas más.

Carlos Villagrán destacó que todos los que hablan mal de AMLO terminan siendo amenazados.

“Cualquiera que salga y hable mal de él, van y lo buscan o lo amenazan o le dicen, yo no le tengo miedo que se vaya el demonio, bueno de ahí es”

Para Carlos Villagrán el descaró de AMLO ya pasó a otros niveles y es que considera que no quiere que la gente crezca.

Carlos Villagrán aseguro que México no tiene paz por culpa de AMLO.

“Decir esas barbaridades, no darle oportunidad al pueblo de nada, no hay paz, no va a ver nada”

Carlos Villagrán