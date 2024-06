La bebé de José Eduardo Derbez y Paola Dalay podría nacer en las siguientes horas, por lo que el orgulloso papá ya no duerme de la emoción.

Paola Dalay -de 22 años de edad- y José Eduardo Derbez -de 32 años de edad- están esperando con ansias la llegada de su pequeña hija Tessa.

La pareja espera que su bebé nazca a finales de junio o principios de julio, pero Tessa estaría a horas de venir al mundo.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez tienen todo listo para el nacimiento de su hija y esperan que en las siguientes horas llegue al mundo.

En entrevista con el programa Hoy, José Eduardo Derbez manifestó que espera con ansias cargar a su primogénita.

José Eduardo Derbez ya tiene todo arreglado para que su hija esté cómoda, así como su novia Paola Dalay, a quien no piensa dejar ni un instante durante el parto.

El conductor contó que no ha podido dormir bien por la emoción de la llegada de su hija y se encuentra arreglando los últimos detalles de su cuarto.

“Mucho nervio, me vibra el ojo, luego me vibra el labio. No estoy durmiendo, me duermo tardísimo dándole vueltas a mil cosas o en la madrugada me pongo hacer cosas del cuarto”

José Eduardo Derbez