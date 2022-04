Kenny Avilés le pide a Sasha Sokol que le pague el vestido que utilizó de su tienda hace años. La cantante de ‘Kenny y los Eléctricos’ apoyó a la exintegrante de Timbiriche por poner una denuncia en contra de Luis de Llano.

A casi un mes de haber denunciado que sufrió abuso por parte de Luis de Llano cuando era menor de edad, Sasha Sokol confirmó que va a ejercer acciones legales en contra del productor.

Al igual que varias celebridades, Kenny Avilés le mostró su apoyo a Sasha Sokol y destacó que no cree que se encuentre mintiendo en un caso así.

Luego de rumores de que Luis de Llano ya no se encuentra en México tras posible denuncia de Sasha Sokol, varias celebridades siguen mostrando su apoyo a la cantante.

Tal fue el caso de Kenny Avilés quien destacó la importancia de que ahora las mujeres puedan hablar y denunciar los casos de abuso de los que han sido víctimas.

En entrevista para el programa Hoy, Kenny Avilés reiteró su apoyo a Sasha Sokol y señaló que no cree que se encuentre mintiendo sobre una situación así.

La vocalista de ‘Kenny y los Eléctricos’ recordó que ella tuvo una relación de amistad con Sasha Sokol e incluso sabía que se encontraba viviendo con Luis de Llano.

“Yo la conocí, yo le vendí ropa cuando ella vivía con Luis de Llano, pero nunca vi nada de locura en la relación. No jamás vi nada feo y si tenía contacto con ellos”

Aunque destacó que ella no noto nada raro en la relación, Kenny Avilés mostró todo su apoyo a Sasha Sokol y destacó la importancia de que las mujeres no se queden calladas.

“Si lo dice es porque le pasó y la apoyo, claro. Y qué bonito que hoy en día si hablen las mujeres, que no se callen”

Durante su conversación la integrante de ‘Kenny y los Eléctricos’ le hizo un pedido a Sasha Sokol pues aseguró que no le pagó un vestido que utilizó de su tienda.

“Es más me debe un vestido Sasha. Ya saben que yo hago ropa y Saha hace muchos años cuando existían los premios ‘Eres’ yo le vendí un vestido y nunca me lo pago. ‘Sasha págamelo no seas culera’”

Kenny Avilés