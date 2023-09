Katya Echazarreta sigue rompiendo paradigmas y ahora es modelo de Victoria’s Secret tras ser la primera astronauta mexicana y tener su propia Barbie.

Después de que Yalitza Aparicio se convirtió en un ángel de Victoria’s Secret, ahora hay otra mexicana que modela en lencería.

Se trata nada más y nada menos que de Katya Echazarreta -de 27 años de edad- quien sorprendió a todos al modelar para Victoria’s Secret México.

A través de Instagram, Katya Echazarreta se muestra en lencería para resaltar el poder de las mujeres mexicanas.

Katya Echazarreta (@katvoltage / Instagram)

Así luce Katya Echazarreta como ángel de Victoria’s Secret México

En junio del 2022, Katya Echazarreta fue la primera astronauta mexicana en viajar al espacio y además se convirtió en la mujer más joven en la historia en hacerlo.

El año pasado, Katya Echazarreta fue parte de la misión Shepard NS-21 de Blue Origin, revolucionando la industria espacial mexicana.

A sus 27 años, Katya Echazarreta se ha convertido en toda una inspiración por lo que incluso tiene su propia Barbie.

La Barbie fue parte de la colección “Role Models” lanzada en 2015 para rendir homenaje a mujeres inspiradoras, en donde Katya Echazarreta aparece con su uniforme espacial y su característico corte de cabello.

Katya Echazarreta vuelve a sorprender a sus seguidores al convertirse en un ángel de Victoria’s Secret.

A través de Instagram se compartió un video en donde se puede ver a Katya Echazarreta modelando lencería en color negro y presumiendo su gran figura.

Katya Echazarreta aprovecha que se convirtió en una modelo de Victoria’s Secret para resaltar el poder de las mujeres mexicanas.

“Una mujer mexicana es valiente, apasionada y multifacética”, se lee en la publicación del video.

De esta manera, Katya Echazarreta vuelve a romper paradigmas y sigue siendo una inspiración para muchas personas.

Al modelar para Victoria’s Secret, Katya Echazarreta se convierte en una inspiración para muchas mujeres

El video de Katya Echazarreta modelando para Victoria’s Secret, de inmediato se viralizó en las redes sociales.

Katya Echazarreta no solo recibió halagos por su belleza, sino que además algunos usuarios le aplaudieron por atreverse a mostrar otra faceta de ella.

Algunos usuarios resaltaron que Katya Echazarreta si es toda una inspiración, por lo que aplaudieron que se convirtiera en un ángel de Victoria’s Secret.

“Esta mujer si es empoderamiento y orgullo puro para mí”, “Esa no me la esperaba!!! Que genial te ves! Ya, morí”, “She IS the ICON”, “Empoderamiento en una mujer que lucha por sus sueños día a día”, “Eso!!!!!! Una modelo a seguir”, “Icónica!!!!”, fueron algunos de los comentarios que recibió.