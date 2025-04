Katy Perry -de 40 años de edad- viajará al espacio en una misión de Blue Origin, junto a otras 5 mujeres.

Vía Instagram, tanto Katy Perry como Blue Origin confirmaron cuándo y a qué hora emprenderán su viaje al espacio.

Además, en la fotografía oficial aparecen Katy Perry y el grupo completo de mujeres que vivirán, probablemente, uno de los mejores días de su vida.

Katy Perry y otras 5 mujeres viajarán al espacio con Blue Origin en una misión que ya tiene fecha y hora.

Si quieres ser testigo del viaje al espacio de Katy Perry y otras 5 mujeres con Blue Origin, tenemos buenas noticias.

Y es que el lanzamiento del cohete New Shepard tendrá una transmisión en vivo a través de la página oficial de Blue Origin: www.blueorigin.com/live

En esta se anuncia que aunque el evento podrá seguirse desde las 6:00 a.m., el despegue está previsto para las 7:30 a.m.

Katy Perry no viajará sola al espacio con Blue Origin, otras 5 mujeres vivirán la experiencia con ella. A continuación, te revelamos sus nombres:

Katy Perry no sabe si está más emocionada o lista para viajar al espacio con Blue Origin; una misión que, a su parecer, está cargada de “señales divinas” desde el inicio .

En un reel de Instagram, Katy Perry contó las extrañas coincidencias alrededor del viaje que la hicieron convencerse de aceptar la misión.

“El recordatorio de hoy: hay algo más grande que yo que guía mi camino”, escribió la cantante.

“Creo que si me conoces, sabes que siempre busco pequeñas confirmaciones del cielo, de mis guías, de mis ángeles, de mi ser superior”, dice Katy Perry al inicio de su video.

Más adelante, la cantante revela qué características de la nave de Blue Origin son las que le ‘volaron’ la cabeza:

“Cuando me invitaron a este viaje, busqué la cápsula y la cápsula en la parte frontal tenía un contorno en forma de pluma. Y cuando la vi, fue como una confirmación total, porque mi madre siempre me ha llamado Pluma. (Después) revelaron que el nombre de la cápsula era “tortuga”, mi mamá me pone dos apodos: Pluma y tortuga.

¿Qué probabilidades hay de que viaje al espacio en un cohete en una cápsula con mi símbolo, la pluma, y ​​que llame tortuga?.”

Katy Perry