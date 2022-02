Karol G recurrirá a dieta y ejercicio para recuperar su ‘cuerpo de verano’ y en redes sociales no han tardado en compararla con Yailin La Más Viral debido a sus cirugías estéticas.

Tal parece que Karol G y Yailin La Más Viral continúan dando de qué hablar, pues nada de lo que realicen pasa por inadvertido ante los ojos de su público.

A pesar de que tiene algunos meses que la colombiana y Anuel AA terminaron su relación sentimental, los fans nunca pierden la oportunidad de resaltar sus opiniones con respecto a cualquiera de los tres.

Recientemente Karol G se comprometió enfrente de sus fans a recuperar su ‘cuerpo de verano’ y anunció que recurrirá a la dieta y el ejercicio para poder lograrlo.

Aunque algunos de los internautas no tardaron en compararla con Yailin La Más Viral, debido a que Karol G optó por un método tradicional para conseguir su objetivo, mientras que la dominicana ha recurrido a las cirugías estéticas.

Fue por medio de sus historias de Instagram que Karol G se grabó mostrando un pastel, argumentando que iba a comérselo pero luego decidió que no, pues quiere comenzar a trabajar en su físico y en su salud.

“Me iba a comer este postre ¡Pero no! No me lo voy a comer, porque ese cuerpo de verano ni lo vamos a ver ni nos lo van a mostrar. Lo vamos a tener y nos lo van a aplaudir”

Karol G