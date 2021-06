Karla Panini sufre robo de identidad; pide reportar cuentas falsas en redes

Karla Panini pidió ayuda a sus seguidores de redes sociales, para denunciar que ha sido víctima de robo de indentidad en Facebook.

En Instagram, Karla Panini precisó que ella sólo tiene dos cuentas en la red social para compartir fotos, una que es personal y otra por parte del programa ‘Mal Influencers’.

Para dejar bien en claro qué cuentas son falsas, Karla Panini compartió algunas imagenes de los perfiles ‘fake’, que cabe destacar, tienen miles de seguidores.

“Favor de reportar estas cuentas falsas!!! Están en face !!! Reporten reporten reporten plis 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 las únicas cuentas verdaderas son en insta! Y son @kpaninimx y @malinfluencersmxPor su atención gracias!!!! Karla Panini

Publicación de Karla Panini en Instagram (@kpaninimx / Instagram)

Karla Panini explica los peligros de ser víctima de robo de identidad

Más tarde, en la sección de historias, Karla Panini comentó que desde hacía tiempo se había percatado de las cuentas falsas, había optado por ignorar la situación.

“Honestamente pido que se reporten porque, yo ya había visto estas cuentas falsas desde hace un chorro, pero a mí no me gustaba mencionarlas para no darles vuelo” Karla Panini

Sin embargo, Karla Panini dijo que al enterarse de los peligros que implica el robo de identidad, decidió actuar al respecto.

“Ciertamente, tienen razón las personas que me lo comentaron, que pueden hacer mal uso en esas cuentas y la gente puede pensar que soy yo, desde hacer una declaración que yo no hago, hasta pedir dinero” Karla Panini

Karla Panini denuncia robo de identidad (@kpaninimx / Instagram)

Karla Panini dijo conocer casos de amigos a quienes les han robado la identidad para cometer fraudes u otras acciones negativas en su nombre.

“Entonces, por eso es importante el reporte, es importante que uno mismo aclare que no son sus redes sociales, que no son sus cuentas, no había yo querido darles publicidad estas cuentas o darles vuelo, pero la verdad es que sí me da temor que vayan a hacer algo muy negativo” Karla Panini

Karla Panini llama “zonzos, mensos” a sus fans que siguen cuentas falsas

Karla Panini destacó que las cuentas falsas con su nombre tienen a miles de seguidores, ante lo cual decidió regañar a sus despistados fans:

“Hay gente, que ya me di cuenta que las siguen, zonzos, mensos, no soy yo, y la siguen y ahí van de borregos y las siguen y no soy yo, hasta platican y creen que yo les contesté, y no soy yo, ¡zonzos!” Karla Panini

Finalmente, Karla Panini reiteró la petición a sus fans para que reporten las cuentas que le han robado la identidad y le eviten problemas.