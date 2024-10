Mhoni Vidente -de 47 años de edad- ya predijo quién entraría en el lugar de Paola Rojas a ‘Netas Divinas’.

Y de acuerdo con Mhoni Vidente, Karime Pindter -de 31 años de edad- se integrará a Netas Divinas.

Esta información aún no está confirmada por la finalista de La Casa de los Famosos 2024 ni por Unicable.

Sin embargo, Mhoni Vidente señaló que Karime Pindter se habría ganado el lugar por “ecuánime y buena persona”

Durante la lectura en su canal oficial de YouTube del pasado 9 de octubre, Mhoni Vidente habló sobre los finalistas de La Casa de los Famosos México 2024.

Y de acuerdo con Mhoni Vidente, el proyecto de ‘Sabadazo’ con el Team Mar de La Casa de los Famosos 2024 no se llevará a cabo.

Sin embargo, la vidente sí vio un nuevo proyecto para el segundo lugar del reality show de Televisa.

Y es que Mhoni Vidente predijo que Karime Pindter se integrara al programa en Unicable ‘Netas Divinas’.

Karime Pindter estaría entrando al programa en el lugar de Paola Rojas, quien anunció su salida el pasado 19 de septiembre, tras 6 años de colaboración.

Asimismo, señaló Mhoni Vidente, Karime Pindter se habría ganado el lugar en Netas Divinas debido al carisma que demostró tener en La Casa de los Famosos México 2024.

“Se me hace muy buena, me encanta, me gusta, se me hace muy ecuánime y buena persona”

Mhoni Vidente