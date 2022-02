Kanye West vs Kim Kardashian: Le responde a ser acusado de contratar a sicario luego de una serie de declaraciones por ambas partes.

Tal parece que el divorcio entre Kanye West y Kim Kardashian se ha vuelto más complicado de lo que se esperaba.

Y es que hace unos días, Kanye West criticó el hecho de que su hija North tuviera una cuenta de TikTok , haciendo que Kim Kardashian le contestara y se volvieran tendencia en redes sociales.

Ahora, Kanye West le ha respondido a Kim Kardashian luego de que, aparentemente ella asegurara que él había contratado un sicario para matarla.

De acuerdo con el portal Pop Culture y TMZ, Kanye West habría compartido un par de publicaciones en Instagram que borró casi de inmediato.

En una de ellas, aparecía un mensaje en donde pedía el número de Kim Kardashian pues, aparentemente ella lo habría bloqueado de todos lados.

Luego, una declaración del propio Kanye West en donde arremetía contra Kim Kardashian, pues aparentemente ella había declarado que él había contratado un sicario para matarla.

Esta afirmación de Kim Kardashian según Kanye West, ella decía que él la había golpeado, robado e incluso de estar drogado.

Esto hizo explotar a Kanye West pues también decía que Kim Kardashian aseguraba que él contrató un sicario para matarla, siendo que él aparentemente estaba r ogando por estar en la fiesta de su hija Chicago.

El divorcio de Kanye West y Kim Kardashian se ha vuelto uno de los más polémicos hasta el momento, especialmente luego de que aparentemente, la socialité y empresaria acusara a su ex pareja de contratar un sicario para matarla.

Especialmente luego de que Kanye West asegura que Kim Kardashian estaba poniendo a sus hijos en su contra.

Esto tras descubrir que su hija North de 8 años tenía una cuenta de TikTok cuando él nunca dio esta aprobación.

Ante esto, Kim Kardashian sacó un comunicado en donde decía que la cuenta de North estaba supervisada por un adulto, o sea ella y que éste era un ataque más de Kanye West hacía ella y sus hijos.

“Los ataques constantes de Kanye hacia mi en entrevistas y en las redes sociales son en realidad más dolorosos que cualquier TikTok que North pueda crear. Como padre que es el principal proveedor y cuidador de nuestros hijos, estoy haciendo todo lo posible para proteger a nuestra hija y al mismo tiempo permitirle expresar su creatividad en el medio que desee con la supervisión de un adulto, porque le brinda felicidad. El divorcio es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos. Desde el principio, no he querido nada más que una relación de paternidad compartida saludable y de apoyo porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciendo que sea imposible en cada paso del camino. Deseo manejar todos los asuntos”. con respecto a nuestros hijos en privado”, concluyó, antes de criticar a Ye por sus constantes cambios en la escritura de su equipo legal, “y espero que finalmente pueda responder al tercer abogado que ha tenido en el último año para resolver cualquier problema de manera amistosa.”

Kim Kardashian