A través de TikTok, la ex novia de Kanye West, Julia Fox aseguró que salió con él para hacerle un favor a Kim Kardashian.

Pues según Julia Fox, ella siente un gran aprecio hacia Kim Kardashian y reveló que fue Kanye West quien comenzó a cortejarla a través de mensajes de texto y reprocharle que lo estaba ignorando.

Por lo que al hacerle caso a Kanye West y aceptar salir con él, básicamente lo hizo como un favor a Kim Kardashian de 42 años para quitárselo de encima, porque si alguien podía hacer que él se olvidara de su ex esposa y que la dejara en paz, era ella.

“Oh, Dios mío. Tal vez pueda sacarlo del caso de Kim. Quizá pueda distraerlo... solo hacer que le guste.’ Sabía que si alguien podía hacerlo, era yo” Julia Fox

Julia Fox revela los motivos por los cuales dejó a Kanye West

Y es que según dijo Julia Fox en su video de TikTok, el cual ya se ha hecho viral, durante el tiempo que estuvo con Kanye West, él estuvo alejado de las redes sociales.

Pero en el momento en el que Julia Fox vio que Kanye West comenzó a tuitear y a hablar sobre Kim Kardashian y su entonces novio, Pete Davidson, ella dejó al rapero de 45 años.

“He de decir que ese mes que pasamos juntos, él no estaba en Twitter, no estaba en ninguna red social. Ni siquiera hablaba de su relación en público. Solo hablábamos de ropa y de ideas y de planes extraños para el futuro y de nuestras esperanzas, y sueños para la infancia y la educación. Fue realmente hermoso. En el momento en el que empezó a tuitear, me marché.” Julia Fox

Al principio asegura Julia Fox que ella pensó que en realidad podía ayudar a Kanye West, pero se dio cuenta que él no aceptaba ayuda.

Por lo que ella explicó que “ no me voy a quedar por esta mierda ”; no obstante Julia Fox aseguró que respeta a Kanye West como artista.

Julia Fox y Kanye West rompieron después de 6 semanas juntos

Uno de los noviazgos más sonados en Hollywood sin duda alguna fue el de Julia Fox y Kanye West, a la par que la ex esposa de West, Kim Kardashian salía con Pete Davidson.

Sin embargo, luego de 6 semanas de estar juntos, Julia Fox y Kanye West terminaron en el mes de febrero del 2022 y ese mismo mes, la actriz aseguró que ella no estaba enamorada del músico.

Posteriormente, Julia Fox reveló a ES Magazine que estaba orgullosa de sí misma por alejarse de él a la primera señal de una bandera roja.