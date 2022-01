Kalimba desea casarse y tener más hijos en este 2022, pues señaló que aunque ya tiene dos pequeños no ha tenido la oportunidad de convivir mucho con ellos.

A unos días de haber iniciado el año, Kalimba destacó que este año desea formar una familia pues desde que era pequeño siempre soñó con su boda.

En entrevista para el programa Hoy Kalimba señaló que desea ser un gran hombre con el que las mujeres quieran casarse.

Mas allá de sus proyectos laborales y si habrá o no gira con OV7, Kalimba reveló cuáles son sus propósitos para este 2022.

Durante el programa Hoy se presentó una nota con Kalimba en donde reveló que este año desea casarse y tener más hijos.

Kalimba puntualizó que aunque ya tiene dos hijos no ha vivido la experiencia de formar una familia ya que ellos viven con sus mamás.

“Vivir esa parte y esa experiencia que no me ha tocado, he tenido dos hijos de lejitos. Los amo cuando están conmigo, pero la mayor parte del tiempo están con sus mamás, entonces quiero esa parte”

Kalimba