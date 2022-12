Justin Bieber se enoja con H&M por usarlo sin autorización para vender su ropa y les pide a las personas que no compren ninguna de las prendas.

A través de sus redes sociales, Justin Bieber de 28 años de edad mostró su molestia luego de que descubrió que una marca reconocida de ropa había utilizado su imagen para vender su ropa.

Justin Bieber denunció que H&M había utilizado su imagen y algunas letras de sus canciones en predas que habían puesto a la venta, pero lo habían realizado sin su aprobación.

El cantante pidió a sus seguidores que no compraran este tipo de prendas pues él no las había autorizado y no estaba de acuerdo que lo utilizarán de esa manera para vender ropa.

Justin Bieber (@justinbieber)

Justin Bieber denuncia que H&M puso a la venta ropa con su imagen sin su aprobación

Justin Bieber se ha convertido en uno de los cantantes más populares de la actualidad. Es por ello por lo que diversas marcas lo buscan para poder integrarlo en sus productos y tener más ventas.

Al igual que otras celebridades, Justin Bieber cuenta con varias mercancías que sus seguidoras pueden conseguir en diferentes tiendas, desde ropa hasta objetos de decoración con su imagen.

Sin embargo Justin Bieber sorprendió a sus seguidores al denunciar a una reconocida marca por poner a la venta ropa con su imagen que no había aprobado.

A través de sus Instagram Stories, Justin Bieber denunció a marca minorista sueca Hennes and Mauritz (H&M) por poner a la venta ropa con su imagen y letras sin su autorización.

En su publicación, Justin Bieber invitaba a sus seguidores a no comprar ninguno de los productos de H&M que tenían su imagen.

“No aprobé nada de la colección de merchandising que pusieron en H&M… todo sin mi permiso y aprobación. SMH (Shaking My Head), yo no compraría si fuera tú” Justin Bieber

Justin Bieber (@danimedinanews / Twitter )

En una segunda publicación, Justin Bieber fue más enérgico al pedirle a las personas que no compraran la mercancía pues no lo había aprobado.

“La mercancía de H&M que hicieron de mí es basura y no la aprobé. No lo compres. Cuando todo el mundo se entere de que no aprobé nada de esta merch” Justin Bieber

De esta manera, Justin Bieber alertó a sus 270 millones de seguidores a que no compraran la colección que había puesto a la venta H&M con su imagen pues no había dado la aprobación para que lo hicieran.

Justin Bieber (@danimedinanews / Twitter )

H&M le responde a Justin Bieber luego de que pidió no comprar las prendas que usan su imagen sin su autorización

Tras la denuncia de Justin Bieber, H&M decidió retirar los productos que tenían la imagen del cantante. A excepción de una bolsa que cuesta 15 dólares y que lleva estampada su cara.

En un comunicado enviado a CNN, Los Ángeles Times, Reuters y otros medios, un representante de H&M señaló que ellos habían seguido con todos los procedimientos para poner a la venta esa clase de prendas.

“Al igual que con todos los demás productos y asociaciones con licencia, H&M siguió los procedimientos de aprobación adecuados, pero mientras seguimos comprobando esto con todas las partes implicadas, los artículos han sido retirados de la venta”, indicó el comunicado.

El representante aclaró que habría una investigación y mientras se comprobaba lo que había pasado, se había tomado la decisión de retirar los productos.

“Pero por respeto a la colaboración y a Justin Bieber, hemos retirado las prendas de nuestras tiendas en línea”, destaca el comunicado.

Justin Bieber (@danimedinanews / Twitter )

Cabe recordar que en 2017 Justin Bieber colaboró con H&M con el lanzamiento “Stadium Tour”, una colección que salió a la venta luego de que cancelara la última etapa de su gira “Purpose”. La línea incluyó t-shirts, sudaderas, bomber jackets que parecían piezas oficiales de su gira.