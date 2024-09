Julio Camejo revela que “lo corrieron” de la gala de La Casa de los Famosos 2024, y por eso no estuvo para recibir a Sian Chiong de 30 años de edad.

Luego de que varios usuarios se preguntaran a dónde había ido Julio Camejo de 53 años de edad durante la gala de La Casa de los Famosos 2024, el propio actor ya lo reveló.

Pues en sus redes sociales, Julio Camejo acusó a la producción de “correrlo” después de los comentarios que hizo durante la gala de La Casa de los Famosos 2024.

El pasado domingo 15 de septiembre fue la gala de expulsión de La Casa de los Famosos 2024, en donde amigos y familiares de los nominados estaban presentes.

Entre ellos estaba Julio Camejo, amigo de Sian Chiong que durante la gala de La Casa de los Famosos 2024 estuvo defendiendo al también actor cubano.

Sin embargo, cuando ocurrió la expulsión de Sian Chiong, Julio Camejo ya no se encontraba entre los presentes de la gala de La Casa de los Famosos 2024.

Lo cual hizo que varios comentaran la ausencia de Julio Camejo al no recibir a Sian Chiong, por lo que el actor subió historias a su Instagram acusando a la producción de “correrlo”.

“Para toda la gente que me está preguntando que porqué no me quedé en la gala a recibir a Sian, pues nada, parece que las cosas que empecé a decir en la gala no gustaron y me mandaron en patitas y en patines pa’ fuera. Pero bueno, mañana hablaremos de eso. Bendiciones.”

Julio Camejo