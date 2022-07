El streamer y youtuber colombiano naturalizado mexicano JuansGuarnizo hace un fuerte llamado a boicotear los MTV Miawpor tráfico de influencias.

Al parecer al streamer JuansGuarnizo no quiso quedarse callado y dio su opinión sobre lo fraudulentos que suelen ser los premios MTV Miauw.

Pues es que según JuansGuarnizo argumentos los MTV Miaw solo son unos premios que utilizan la fama de las personalidades por lo que por tráfico de influencias se hace presente.

A través de una severa opinión JuansGuarnizo acusó a los premios MTV Miaw de solo premia por tráfico de influencias, acción con la cual se aprovechan de los nombres de los influencers, streamers, youtubers y demás, por lo que pidio no volver a ser nominado.

Ya que según, JuansGuarnizo se ha enterado que muchas de las personalidades que se han llevado los premios de la televisora MTV ha sido a cambio de intercambios, los cuales son a través de interacciones en redes sociales por galardones.

Por lo que JuansGuarnizo señaló que los MTV Miaw solo se ha aprovechado de su nombre, así como de otros influencers, streamers y youtubers del momento.

En donde lamantablenebte los votos de los seguidores de tales influencers, streamers y youtubers no son validados, ya que al final la decisión de quien se lleva los premios la toman propios organizadores de los MTV Miaw

Ante eso en repetidas ocasiones JuansGuarnizo pidió directamente a los MTV Miaw, no volver a ser nominado, amenazado de volver a hablar solo lo sucio que son estos premios.

Además de que con dichas declaraciones JuansGuarnizo creé que al fin ya no será vuelto a tomar en cuenta en lo MTV Miaw.

“A mi por lo menos les pido por favor a los que manejan los Miaw que no me nominen en nada, no me interesan los premios”.

JuansGuarnizo