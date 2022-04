Juanpa Zurita se volvió a operar la nariz, a cinco años de realizarse una primera cirugía. ¿Por qué volvió a entrar al quirófano el influencer?

Juanpa Zurita explicó que, lejos de motivos estéticos, su operación de nariz se debió a problemas de salud que se fueron acrecentando con los años.

Para demostrar sus dichos, Juanpa Zurita compartió con sus seguidores fotos y videos del estado de su nariz antes de la operación y de su recuperación.

En su cuenta de Instagram, Juanpa Zurita reveló que se sometió a una nueva cirugía de nariz, debido a que tenía desviado el tabique, condición que le estaba provocando diversos problemas de salud:

“Por fin arreglamos el mendigo tabique. Vaya tremenda odisea que he tenido con mi aparato respiratorio. Llevo aproximadamente 4 años donde cada 3 a 4 meses siempre me da sinusitis. Para la quinceava vez, la doctora me dijo que esto sólo se iba a poner peor con el tiempo y que tampoco es bueno estar tomando tanto medicamento, porque le hace daño al hígado. Así que operar era la mejor opción”

Juanpa Zurita