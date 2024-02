Juan Pablo Medina -de 46 años de edad- responde a los rumores sobre si se reconcilió con Paulina Dávila, pero sólo deja con más dudas.

A Juan Pablo Medina y Paulina Dávila se les vio juntos en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), resurgiendo los rumores de una posible reconciliación.

Si bien Juan Pablo Medina ha sido reservado en su vida privada, en esta ocasión no se pudo escabullir sobre los cuestionamientos de haber retomado su relación con la actriz.

Juan Pablo Medina comparte la dura lección que aprendió por no escuchar a su cuerpo

Juan Pablo Medina confirmó en junio de 2023 que había terminado su relación de tres años con Paulina Dávila -de 35 años de edad- luego de que vivió uno de los golpes más complicados de su carrera.

Debido a que le amputaron una pierna tras sufrir una trombosis, que también puso en riesgo su vida.

Tras el complicado momento de salud que vivió Juan Pablo Medina, Paulina Dávila se mantuvo junto a él en la rehabilitación.

Luego de terminar su relación en 2023, surgieron rumores de reconciliación tras ser captados juntos en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Precisamente, celebrando con un grupo de amigos el cumpleaños del actor.

Juan Pablo Medina ha sido muy hermético en su vida personal pero, en esta ocasión, no pudo huir de los reporteros que lo cuestionaron sobre su relación con Paulina Dávila.

Debido a que la duda continuaba, una reportera le mencionó si se estaban dando un tiempo para definir su relación, por lo que Juan Pablo Medina solo agregó:

“No, no, mira… dejémoslo así”.

Juan Pablo Medina no precisó si se trata de una posible reconciliación con Paulina Dávila, o si solo existe cercanía como amistad.

Pese a que no quiso detallar más sobre su situación amorosa, Juan Pablo Medina aseguró que ya se está acostumbrando a la prótesis y tiene varios proyectos en puerta.

“Ojalá, ojalá, sí me gustaría, me ilusiona mucho poder contar historias de gente que tiene amputaciones y ver cómo lo han pasado y vivido, pero es una idea que tengo con otras personas, pero no se ha podido todavía ejecutar”

Juan Pablo Medina