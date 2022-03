Juan Osorio le dice a Cuquita que ‘El último rey’ homenajea a Vicente Fernández y destacó que se trata de un trabajo que ha sido muy bien cuidado.

A unas horas del estreno de la bioserie del ‘Charro de Huentitán’, Juan Osorio y los artistas Pablo Montero, Iliana Fox y Angélica Aragón asistieron al programa Hoy para hablar sobre ‘El Último Rey, el hijo del pueblo’.

Tras la controversia generada, Juan Osorio destacó que la bioserie se encuentra basada en la biografía no autorizada de Vicente Fernández escrita por Olga Wornat por lo que tienen los derechos para realizarla.

En las últimas horas han surgido varias versiones que aseguran que no se podrá estrenar ‘El Último Rey, el hijo del pueblo’ este lunes 14 de marzo.

Para calmar las especulaciones, sus protagonistas acudieron al programa Hoy donde aseguraron que la producción si se podrá ver en punto de la 20:30 horas por el canal Las estrellas.

Juan Osorio defendió su producción y aseguró que la historia se encuentra basada en ‘El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández’ por Olga Wornat.

Tras los rumores que han surgido en torno a ‘El Último Rey, el hijo del pueblo’, Juan Osorio destacó que en realidad se trata de un homenaje a Vicente Fernández.

Juan Osorio puntualizó que se trata de un trabajo cien por ciento familiar que fue pensado para que las familias se reunieran a conocer la historia de Vicente Fernández.

Sobre las críticas que ha recibido Pablo Montero por interpretar a Vicente Fernández, Juan Osorio salió a su defensa al asegurar que el porta el charro de traje a la perfección.

“Yo siempre he dicho una cosa, un vestido de charro tiene que sentirse, tiene que creérselo, el que se monta un caballo, el que grita, el que se siente y se planta en un palenque, y eso es lo que ha pasado con Pablo Montero, si hay algún responsable, sí, yo escogí a Pablo Montero porque tiene las características, yo creo que es charro 100 por ciento”

Ante el mensaje que había enviado Doña Cuquita en donde mostraba su inconformidad con la serie, Juan Osorio destacó que nadie de la Dinastía Fernández había visto su trabajo.

En ese sentido, Juan Osorio les pidió que le dieran una oportunidad a su trabajo y se den cuenta que está realizado con un gran profesionalismo.

Juan Osorio recordó que se trata de una producción que se va a transmitir en televisión abierta y que las personas podrán conocer este producto.

“No nos olvidemos que es un producto que se va a transmitir en la televisión abierta, gratuito, no va a tener ningún costo, porque eso no le hubiera gustado nunca a Vicente Fernández, cobrar por un producto y que conozcan su vida”

Durante su participación, Juan Osorio puntualizó que en todo momento han tratado de cuidar la imagen de Vicente Fernández.

Ante los constantes cuestionamientos, Juan Osorio destacó que no se encuentra enterado de las cuestiones legales, pero confió en que no habrá ningún problema.

“Todo lo que tenga que ver jurídico, nosotros no entramos, a nosotros nos concierne hacer un producto de calidad, aunque tengo que decirles, que yo el nombre de Galilea Montijo no lo puedo usar porque me va a demandar, porque yo hice algo sobre ella periodísticamente”

Juan Osorio