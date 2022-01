Juan José Origel acusa a colaborador de Flor Rubio de filtrar sus declaraciones; el periodista no dejará que le levanten falsos y tampoco se resignará a perder la demanda.

“Me tiene muy sacado de onda esto de que perdí con la señora”, se sinceró Juan José Origel a través de un video publicado en su canal de YouTube.

Así como dejó entrever que apelará la decisión del juez ya que años antes a Juan José Origel le aseguraron que esa batalla la tenía ganada por lo que aún continúa esa pelea.

Sobre todo porque el periodista dice que las cosas no pasaron como Flor Rubio las está contando ya que sí habló mal de ella pero no frente a la prensa como ésta asegura.

“Ella dice que yo estaba en Acapulco y lo que dije, lo dije frente a medios, y eso no es verdad, y se lo digo en su cara y delante de su empleado”, apuntó visiblemente molesto.

Juan José Origel (Captura de video / YouTube)

Juan José Origel asegura que le tendieron una emboscada

Y sin más Juan José Origel reveló que un hombre que trabaja al lado de Flor Rubio le puso una trampa: “El hombre que trabaja con ella no me grabó, pero el estaba con la persona que me grabó, eran nada mas los dos”.

Explica que se encontraba en un evento de Silvia Pinal, donde sí había prensa; sin embargo, se le pidió a los medios retirarse al termino de éste.

“El señor gobernador del estado de Guerrero, su esposa, y Maxine Woodside echaron pa’fuera a la presa porque era solo un petite comité”, asegura el titular del programa “Con Permiso”.

“No había prensa, ya la habían despachado, se me ocurre ir al baño, llevaba 2 ó 3 copas, pasada la media noche voy al baño”, recuerda y asegura que un trabajador de Flor Rubio ya lo estaba esperando .

“Saliendo del baño me aborda el hombre que trabaja con ella, que no quiero decir el nombre, me aborda y me empieza a hablar pestes de ella, que era esto y lo otro y aquello, eso no lo grabaron”, reprocha Juan José Origel.

“Yo dije, a mí que me vas a contar… Así fue”, dice asegurando que le pusieron un cuatro y que hasta la periodista Ana Alvarado se dio cuenta.

“El señor del baño le dijo a Anita Alvarado que vio a dos tipos viendo ese video y diciendo: vas a ver lo que vamos hacer con esto. También lo sabe la cambista del hotel”, asegura.

Y agrega, “Señores a mí me hicieron una jugada, una trastada, yo lo dije sí, pero no dije a ningún medio”.

Juan José Origel acepta su error

Finalmente, Juan José Origel acepta que fue una tontería la que cometió pero no fue tan grave como para hacer sufrir muchísimo a la madre de Flor Rubio como ella dice.

“Dice que hice sufrir a su mamá, a sus hijos, a ver..¿Una mamá no va a saber la hija que tiene, me va hacer caso a mí? Mi mamá ni caso haría”, se jacta y le pide a Flor Rubio no mentir sobre lo que ocurrió ya que no se quedará callado.