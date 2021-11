Juan Gabriel: Hermano de Joan Gabriel Aguilera dice que no es violento y lo justifica tras ser acusado de violencia intrafamiliar .

A decir de Alberto Aguilera Jr., hermano de Joan Gabriel Aguilera e hijo mayor de Juan Gabriel, lo difundido en medios de comunicación no es del todo real.

Pues, considera, Joan Gabriel Aguilera es el más noble y tranquilo de los hijos de Juan Gabriel.

En entrevista con ‘De Primera Mano’, Alberto Aguilera Jr. defendió a Joan Gabriel Aguilera de las acusaciones de golpear a su mamá, hermano y cuñada .

Al respecto, el hijo mayor de Juan Gabriel aseguró que su hermano “no es violento”, pero sí está atravesando por una racha de tristeza y coraje.

Según contó el hermano, Joan Gabriel Aguilera estaba enojado con Iván (Aguilera) porque no ha recibido el pago de su mensualidad correspondiente.

Esta habría sido la causa por la que el hijo menor de Juan Gabriel, Joan, habría tenido una discusión con la familia.

“A mí me comentó que Iván no le está contestando (...). Me dijo que no, que nunca golpeó a su mamá, nada más yo creo que se peleó con el más chico, se pusieron a alegar y creo que andaba tomado.”

Alberto Aguilera Jr.