Tras más de dos años de relación, José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp dieron por concluido su romance aún cuando ya tenían planes de boda.

Aunque muchas personas dieron por hecho que era un truco publicitario ya que en ese momento José Manuel Figueroa estaba en la mira por polémicas declaraciones de Alicia Machado -de 47 años de edad-, Marie Claire Harp dejó claro que pensaría bien las cosas.

Meses después, la modelo y conductora anunció que prevalecería la amistad, pero no el amor de pareja.

Marie Claire Harp (Instsgram Marie Claire Harp / Instsgram Marie Claire Harp)

José Manuel Figueroa confiesa que le huyó a Marie Claire Harp cuando le preguntan con quién sí se iba a casar

Por supuesto, muchas personas dieron por hecho que Marie Claire Harp se dio cuenta que efectivamente José Manuel Figueroa es un hombre violento además de que no se puede confiar en él.

No obstante, hasta el momento, Marie Claire Harp -de 31 años de edad- asegura conocer la mejor versión de José Manuel Figueroa -de 49 años de edad- quien dice es hoy un gran amigo.

Palabras que éste estuvo a nada de echar por tierra al asegurar que fue él quien le huyó a la exhabitante de La Casa de los Famosos México.

“Me le acabo de pelar a Marie Claire. Me le acabo de pelar”, dijo el cantante cuando le preguntaron en el pódcast Radio Show con qué mujer estuvo más cercano al matrimonio.

¿José Manuel Figueroa se burló de Marie Claire Harp?

No. José Manuel Figueroa no habló mal de Marie Claire Harp; sin embargo, dejó entrever que fue él quien no quiso contraer nupcias con la modelo aún cuando la considera una gran mujer.

“Ella es un ser humano precioso. Ella es un ser humano divino”, dijo y sin revelar el verdadero motivo por el que terminó con Marie Claire Harp, José Manuel Figuera confesó que la quiso mucho y apostó todo a la relación.

Por ello hizo público su romance pese a que le incomodaba la diferencia de edad y la curiosidad de los periodistas.

“Estuvo muy cerca, peligrosamente cerca”, señaló y con la intención de no minimizar ninguno de sus amores indicó que no es válida una comparación entre personas sin observarse a sí mismo.