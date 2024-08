El pasado 30 de junio, José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay dieron la bienvenida a Tessa, su primera hija en común.

Por lo que fans de José Eduardo Derbez quieren saber cuándo será la boda con Paola Dalay; sin embargo, el actor prefiere no hablar del tema ya que el nacimiento de su primogénita lo tiene en las nubes.

Por ello organizará junto a su pareja “un señor bautizo” debido a que será la primera fiesta en honor a Tessa.

En un encuentro con la prensa, José Eduardo Derbez -de 32 años de edad- informó que este año no se llevará a cabo el bautizo de su hija Tessa, fruto de su relación con Paola Dalay -de 22 años de edad-.

Esto porque José Eduardo Derbez ha estado ocupado con sus proyectos por lo que no ha tenido tiempo de organizar el bautizo de Tessa junto a Paola Dalay.

“Gracias a Dios cuento con Paola, que me ayuda a estar con la niña. También tenemos una nana que nos ayuda, porque si no, las ojeras estarían muy sabrosas”

Asimismo, el actor mexicano adelantó que el bautizo se llevará a cabo en marzo de 2025 ya que será un “señor bautizo”, en otras palabras, un fiestón.

“Este año ya no me da tiempo, o sea, sí quería, pero ya no me da tiempo, porque queremos hacer un señor bautizo, así choncho, sabroso”

José Eduardo Derbez