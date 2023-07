Jorge Salinas cree que su esposa Elizabeth Álvarez, debería pedirle permiso si se quiere operar, pero Galilea Montijo no está de acuerdo de que el actor opine sobre la decisión de ella.

En entrevista para Hoy, Elizabeth Álvarez -de 45 años de edad- se mostró abierta a operarse pues señaló que con la edad las arrugas ya empiezan a ser visibles en su rostro.

Sin embargo, Jorge Salinas -de 54 años de edad- no se mostró muy de acuerdo pues consideró que Elizabeth Álvarez no tenía la necesidad de hacerlo pues era una mujer muy bella.

Pero Jorge Salinas sorprendió al revelar que no le daría permiso a Elizabeth Álvarez para que se operará.

Este comentario molestó a Galilea Montijo -de 50 años de edad- pues consideró que Jorge Salinas no puede opinar sobre una decisión de Elizabeth Álvarez.

Elizabeth Álvarez se ha consolidado como una de las actrices más guapas del medio del espectáculo, sin embargo se mostró abierta a someterse a alguna cirugía estética.

En entrevista para Hoy, Elizabeth Álvarez puntualizó que no ve con malos ojos recurrir a una cirugía para combatir los embates de la edad.

Elizabeth Álvarez volvió a ser cuestionada sobre esta situación y de inmediato Jorge Salinas alabó la belleza de su esposa y recalcó que no se había hecho nada.

Jorge Salinas sorprendió al revelar que no permitiría que Elizabeth Álvarez se realizará un arreglito estético.

Durante su conversación, Jorge Salinas destacó que en todo caso él se tendría que operar pues si le tiene que echar más ganas.

Ya sin Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez puntualizó que su esposo le ha dicho que no se toque el rostro, pero cree que la va a apoyar si decide someterse a un arreglito estético.

El comentario de Jorge Salinas molestó a Galilea Montijo, pues recalcó que no tenía nada de malo.

Las conductoras de Hoy coincidieron que Elizabeth Álvarez no le tendría que pedir permiso a Jorge Salinas si quisiera hacerse algo.

Pese a que se habría mostrado tranquilo en sus entrevistas, Jorge Salinas tuvo un enfrentamiento con los reporteros.

Un reportero le cuestionó a Jorge Salina sobre si ya había pasado la tormenta, refiriéndose a su supuesta infidelidad.

Jorge Salinas señaló que nunca ha tenido una tormenta con Elizabeth Álvarez, pues todo fue algo que se inventó en los medios.

Al ser cuestionado sobre su relación con la prensa, Jorge Salinas destacó que no mantiene una buena comunicación con los “chismosos”

“Con la gente chismosa, nunca he tenido buena relación, pero también los entiendo porque no hay otra forma de que puedan vivir, que puedan llevar el pan a su casa, pero ya cuando lo haces con dolo, ya no se vale”

Refiriéndose a una reportera, Jorge Salinas destacó que les ha dicho “mugrosos” porque considera que no son prensa seria.

De manera enérgica, Jorge Salinas puntualizó que les dijo mugrosos porque no tienen calidad moral.

¿Quieres dar la entrevista o quieres que te responda?... Te respondo, ahí te va, ¿por qué dije mugrosos?... porque no tienen calidad moral, y no me desdigo, tú puedes ser un ser humano y tener ganas... si no me dejas terminar, terminamos la conversación”

Jorge Salinas