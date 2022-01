Jorge Ramos da positivo a Covid-19

El periodista mexicano Jorge Ramos dio positivo a Covid-19 mientras vacacionaba con su familia en el archipiélago de Seychelle, un país de África Oriental.

Fue a través del portal de Univisión, cadena en la que labora desde hace 35 años, que Jorge Ramos confirmó su contagio de Covid-19 y habló de sus síntomas.

Jorge Ramos se mostró con el ánimo decaído por su diagnóstico de Covid-19, señalando que al estar solo, en un país desconocido, se siente muy vulnerable.

En un artículo titulado ‘Atrapado en el paraíso’, Jorge Ramos contó que tras una temporada de mucho trabajo y estrés, decidió tomar las vacaciones que soñó desde que era universitario.

Así, Jorge Ramos viajó con toda su familia a la isla más grande del archipiélago, que está a casi un día de vuelo desde Miami, pero al segundo día comenzó a sentirse mal.

Jorge Ramos dijo que por fortuna sólo él se encontraba infectado, por lo que arregló todo para que su familia regresara a Estados Unidos ese mismo día, con excepción de su hija Paola.

Jorge Ramos destacó que afortunadamente cuenta con el esquema completo de vacunación contra el Covid-19 e incluso tiene la dosis de refuerzo de Moderna.

ESto, dijo Jorge Ramos, lo ha protegido bien ante el coronavirus, que sólo le ha provocado síntomas leves:

“Casi no tengo síntomas. El tinitus se fue luego de un par de días y solo me quedó un somnoliento y ligero cansancio corporal. Pero lo peor es el aislamiento, el aburrimiento y la imposibilidad de salir de aquí”

Jorge Ramos comentó que su hija lo acompañó unos días, mientras se aseguraba que la enfermedad no se agravaría. Ahora se encuentra solo en la isla, situación que lo tiene algo deprimido:

“Aquí tan lejos te sientes muy vulnerable y frágil. Hay tantas cosas que no dependen de mí. He tenido que soltar el control. Es una vida muy distinta a la que por décadas me acostumbré. Me cuelga, en el centro del pecho, una angustia que no se va ni para dormir”

Jorge Ramos, periodista