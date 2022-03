Joaquín Muñoz acusa a hijo adoptivo de Juan Gabriel de pedir dinero y solicitó que no se le ayude ya que solo va a utilizarlo para solventar sus adicciones.

En conversación con el programa Hoy, Joaquín Muñoz destacó que Juan Gabriel se encuentra muy molesto con esta situación se su supuest hijo, pues están utilizando su nombre para obtener beneficio económico.

De acuerdo con Joaquín Muñoz, Alberto Jr. se ha comunicado con varios reporteros solicitando ayuda económica argumentando que tiene una emergencia, pero todo es mentira.

Joaquín Muñoz dio nuevamente de qué hablar al revelar que Juan Gabriel se encontraba sumamente molesto al enterarse que su supuesto hijo adoptivo está pidiendo dinero.

Durante el programa Hoy se presentó una entrevista con Joaquín Muñoz en donde acusó a Alberto Jr. de hacerse pasar como hijo adoptivo de Juan Gabriel para obtener beneficios económicos fingiendo emergencias.

Joaquín Muñoz puntualizó que Alberto Jr. no tiene relación con Juan Gabriel, aunque él exprese lo contrario.

En su conversación, Joaquín Muñoz destacó que el tenía conocimiento que el supuesto hijo adoptivo de Juan Gabriel se habría comunicado con varios reporteros para pedirles dinero.

De manera contundente, Joaquín Muñoz pidió que no se le dé nada de dinero pues aseguró que solo lo utiliza para drogarse y tomar.

“Dicho sujeto anda hablando por teléfono a todos los periodistas de los medios para pedirles dinero. No le den dinero para nada, porque el dinero lo usa para drogarse y tomar”

Durante su entrevista, Joaquín Muñoz destacó que Juan Gabriel siempre vio por el bienestar de Alberto Jr. y siempre procuró que se encontrará bien.

Sin embargo, Alberto Jr. no habría aprovechado la ayuda que recibía de Juan Gabriel y prefería gastar el dinero en drogas y alcohol.

“Alberto después le pagó la escuela en El Paso, Texas. Lo vestía, le daba de comer, le dio casa todo para que él estudiará y llevará una vida correcta, pero él no quiso el empezaba a tomar y drogarse”

Joaquín Muñoz destacó que Juan Gabriel se encuentra enterado de toda la situación y se encuentra muy molesto de que se esté ocupando su nombre con otros fines.

De acuerdo con Joaquín Muñoz, Juan Gabriel les recomendó a las personas que no le crean a Alberto Jr. y que no le den dinero.

Por último Joaquín Muñoz destacó que Alberto Jr. no es hijo adoptivo ni biológico de Juan Gabriel y que solo se encuentra utilizando su nombre para obtener beneficio económico.

“Alberto no quiere saber nada de este sujeto, esta sumamente mucho muy molesto por todo lo que anda haciendo de andar pidiendo dinero y él se cubre bajo la sombra de Juan Gabriel, pero no es nada, no es su hijo, ni adoptivo ni biológico”

Joaquín Muñoz