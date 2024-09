Joaquín Cosío se pelea con Sanjuana Martínez tras mandarlo callar por opinar de política

Joaquín Cosío, quien es opositor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hizo enfurecer a la periodista Sanjuana Martínez al opinar de política.

Sanjuana Martínez no soportó que el actor Joaquín Cosío pusiera nuevamente en duda las declaraciones del aún Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador -de 70 años de edad-.

Por lo que en la red social X, antes llamada Twitter, la periodista calló al actor mexicano, lo que desató una pelea que ya es pública.

El pleito entre Joaquín Cosío y Sanjuana Martínez inició porque el actor mexicano criticó la mañanera de AMLO luego de que éste asegurara que Carlos Loret de Mola -de 47 años de edad- se resistió a un intercambio de vidas pues la del periodista es más cómoda y lujosa.

“Cuanta decadencia mañanera “, escribió Joaquín Cosio -de 61 años de edad- junto al video de la declaración que le pareció absurda, por lo que Sanjuana Martínez de inmediato salió en defensa de Andrés Manuel López Obrador.

Joaquín Cosío pone en duda que AMLO no sea un “mantenido”

“Mírate en un espejo, Cochiloco, el único que está en decadencia eres tú”, citó en respuesta la periodista mexicana de 61 años de edad, así como incluyó emojis que hacen alusión a la burla.

No conforme con llamarlo desquiciado, Sanjuana Martínez se extendió asegurando que Joaquín Cosío se perdió en su personaje de Cochiloco.

“Anda desquiciado, su personaje Cochiloco ha superado la ficción; es él mismo en la realidad”, añadió Sanjuana Martínez, colaboradora y seguidora de AMLO.

Al respecto, Joaquín Cosío, conocido como El Cochiloco por su participación en la película “El infierno” del cineasta Luis Estrada, de 62 años de edad, quiso parar la pelea “por respeto”, pero Sanjuana Martínez no se lo permitió.

“No le contesto porque a diferencia de usted le guardo cierto respeto. Veamos…”, escribió el actor y enseguida la periodista lo calló pidiéndole guardar sus preferencias políticas.

“No te claves, Cohi, te he admirado, eres un gran actor. No eches a perder eso con tus opiniones políticas y tus insultos. Mejor dedícate a lo tuyo, a la actuación. A nadie le importan tus preferencias políticas, guárdatelas”

Palabras que el actor de Matando Cabos 2 aprovechó para dar un revés.

“Exacto. A nadie le importan mis preferencias políticas, ¿entonces, de dónde tus llamadas de atención? Otro personaje que me pide me dedique a la actuación y deje de opinar, Jajajajajaaja, no lo puedo creer”.

