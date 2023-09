Jessica Esotérica reaparece luego de que se viralizó su muerte en las redes sociales y a través de un en vivo explica lo qué pasó.

En las últimas horas el nombre de Jessica Esotérica se convirtió en tendencia luego de que se viralizó la noticia de su repentina “muerte”.

La noticia de la muerte de la vidente Jessica Esotérica -de quien se desconoce su edad-, causó gran preocupación entre sus seguidores.

En medio de toda la confusión, Jessica Esotérica -también llamada ‘La Bruja de Redes’- realizó una transmisión en vivo para explicar lo que realmente pasó y cuál es su estado de salud.

Francisco Gastelum, nombre de pila de Jessica Esotérica, reapareció en un video luego de que la “mataron” en las redes sociales.

Pese a que ya se había desmentido su muerte, las especulaciones sobre el estado de salud de Jessica Esotérica seguían en aumento.

Es por ello por lo que la misma Jessica Esotérica decidió realizar una transmisión en vivo para explicar qué es lo que había pasado y dónde había surgido el rumor de su supuesta muerte.

Desde la cama y en plena recuperación tras una cirugía, Jessica Esotérica lamentó que se haya viralizado la noticia de su supuesta muerte.

En su video, Jessica Esotérica se mostró sorprendida de todo el relajo de las redes sociales con la viralización de su muerte y aseguró que se encontraba bien de salud.

“Yo no sé quién empezó toda esta cochinada, nada más decirles hermanas que yo estoy bien”

Jessica Esotérica lamentó que usuarios se encuentren atacando a personas que no tienen nada que ver.

“Se me hace injusto estar culpando a personas inocentes de cosas que no están en las manos de ellos”

En su video, Jessica Esotérica destacó que no conoce la intención con la que se viralizó su muerte y puntualizó que ella se encuentra bien.

“Se me hace de muy mal gusto todo este rollo, no sé con qué intención lo hicieron y cuál era la meta, pero lo que si les puedo decir es que estoy bien, que eso es lo más importante, que se les quiere”

Jessica Esotérica señaló que espera que pronto se pueda sentir mejor, pues estos días han sido de recuperación y se la ha pasado dormida por los dolores.

En su video Jessica Esotérica explicó que le hackearon la cuenta a su gente cercana y de ahí lograron meterse a la suya, pero afortunadamente ya pudieron solucionar todo.

“Yo no sé a dónde vaya a parar esto, lo principal es que aquí estoy. Le hackearon la cuenta a Teresa y a través de la cuenta se metieron a la mía y de ahí se armó todo este rollo, ya todo eso está arreglado”

Jessica Esotérica lamentó que gente haya aprovechado esta situación para colgarse de su fama y espera que las personas que hicieron todo esto se encuentren satisfechas.

En su en vivo, Jessica Esotérica les pidió a sus seguidores unos días más para recuperarse, ya que la cirugía a la que se sometía no fue sencilla.

“Deme unos días a que me recupere bien y volvemos a hacer los en vivos todo. Esta cirugía no fue fácil, se hizo un relajo en el hospital, yo no sé por qué hicieron todo esto, mi doctor estaba asustado, qué horror”

Jessica Esotérica