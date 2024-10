Jennifer Lopez -de 55 años de edad- fue novia de Puff Daddy Sean Combs de 1999 a 2001, una relación que revivió por una foto que se filtró en redes.

Fue al inicio del caso en contra del productor, que el nombre de JLo salió a relucir en la lista de famosos que alguna vez mantuvieron una fuerte cercanía con el también rapero.

Hasta la fecha, son pocos los que tienen conocimiento de este noviazgo, más que nada por lo breve que fue el romance.

Pero ahora, con el escándalo de Puff Daddy Sean Combs -de 54 años de edad- el pasado volvió a la superficie junto con todos los que entablaron amistad o noviazgo con el hoy acusado.

Puff Daddy Sean Combs (IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto via AFP)

El noviazgo entre Jennifer Lopez y Puff Daddy Sean Combs estuvo marcado por una balacera

Fue en 1999 cuando iniciaron los rumores de que Jennifer Lopez tenía un noviazgo con Puff Daddy Sean Combs.

Ese mismo año, Jennifer Lopez estaba en grabaciones de su video “If You Had My Love”.

El productor estaba involucrado en el proyecto debido a que era el propietario del sello discográfico Bad Boy Records, mismo bajo el cual se lanzó el álbum de la cantante.

Siendo en diciembre cuando ambos fueron captados en en el bar Hot Chocolate Club de Nueva York, lugar en el que se dio la balacera que involucró a la cantante y al productor.

El evento era en honor a Jamal “Shyne” Barrow, una nueva promesa del rap que estaba lanzando su álbum debut bajo el sello del productor.

Fue entrada la madrugada que alguien de nombre Matthew Allen derramó champagne sobre Puff Daddy Sean Combs, quien sacó un arma y comenzó a disparar tras las burlas del hombre.

En total, se reportaron a tres personas heridas, siendo cuando llegó la policía que el productor y JLo habían escapado junto con su guardaespaldas, Anthony “Wolf” Jones.

Jennifer Lopez (Jennifer Lopez Instagram @jlo)

Ambos fueron arrestados, siendo Jennifer Lopez la única que fue liberada inmediatamente, mientras que Puff Daddy Sean Combs y el guardaespaldas permanecieron semanas encerrados.

En 2001 terminó el noviazgo entre el rapero y la actriz, quien declaró tiempo más tarde que la pasó mal por temas de infidelidad.

Filtran foto que revive el romance entre Jennifer Lopez y Puff Daddy Sean Combs y complicidad en las fiestas del productor

El escándalo que alguna vez vivieron Jennifer Lopez y Puff Daddy Sean Combs volvió a surgir con una foto que muestra la complicidad que había entre la actriz y el productor.

Pues en la imagen se muestra a Jennifer Lopez siendo parte de las actividades que se llevaban a cabo en las ya conocidas fiestas de Puff Daddy Sean Combs.

En la foto, JLo aparece semidesnuda junto a una mujer y otros tres hombres, siendo uno de ellos el productor.

Lo que no solo recordó el romance que alguna vez hubo entre Jennifer Lopez y Puff Daddy Sean Combs, sino que ahora se sabría que la actriz estaba al tanto de los delitos del rapero.