Javier Poza se ejercita sin playera y deja al descubierto su six packs, ese que pocas personas le conocen. Sus miles de fans le están agradeciendo.

El comunicador y periodista, de 48 años de edad, compartió la fotografía a través de su cuenta de Instagram, el pretexto fue...ninguno en realidad.

“Hoy. No hay más”, escribió Javier Poza junto a la sexy foto en la que aparece sin playera y luciendo unos jeans color gris. En aquel momento se preparaba para escalar un muro.

Javier Poza (@javierpoza / Instagram)

Sus fans no tardaron en llenarlo de piropos: “Bien dandy papito”, “Uff”, “OMG”, “Siempre me ha encantado ese hombre”, “Despertar y verte…Ya me hiciste el día, gracias”, “Estás muy cañón”, “Wow, amigo”, le expresan entre comentarios.

No es la primera vez que Javier Poza muestra su habilidad en el muro de escalar, constantemente el conductor de radio y televisión presume sus logros en las alturas.

¿Quién es Javier Poza?

Javier Poza es un periodista y conductor de radio y televisión mexicano cuya especialización son los espectáculos.

Sus participaciones en Mira quién baila, Aventura por México, Bailando por un sueño y Big Brother VIP México, lo llevaron a la cima de la fama.

Además de que su programa de radio, “Javier Poza en Fórmula”, es uno de los favoritos de la barra de Grupo Fórmula.

Además de locutor radiofónico, en el pasado, incursionó en la actuación con el programa “Aventura por México”.

Javier Poza (@javierpoza / Instagram)

En cuanto a su vida personal, Javier Poza está casado con Vivianne Garzón con quien tiene tres hijas: Nikkía, Uma y Tiara.

A diferencias de algunas celebridades, Javier Poza no se rodea del escándalo; sin embargo, su carrera sí ha tenido subes y bajas ya que algunas de sus declaraciones lo han metido en problemas.

Por ejemplo, con Yolanda Andrade, con quien tuvo un encontronazo ya que fue él quien aseguró que la conductora se casó con Verónica Castro. Declaración por la que se tuvo que disculpar con las involucradas.

Con Natalia Barulich también tuvo problemas pues ésta le reclamó que durante una entrevista la cuestionara tan solo por su vida personal y no profesional.