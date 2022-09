Aunque Ángela Aguilar se niega a ser relacionada sentimentalmente con Gussy Lau, algunos periodistas no los dejan de vincular, como Javier Ceriani, quien se pregunta si la cantante y el compositor estarán juntos en los Latin Grammy.

Y es que en la edición 2022 de los Latin Grammy, Ángela Aguilar, de 18 años de edad, está nominada en dos categorías:

Ángela Aguilar va por el título “Mejor Álbum de Música Regional / Ranchera” por su disco Mexicana enamorada lanzado en septiembre de 2021 bajo la producción de su padre Pepe Aguilar.

Así como espera coronarse en la categoría “Mejor Canción Regional Mexicana” por su canción “Ahí donde me ven” compuesta por Gussy Lau, de 34 años de edad.

Por lo que Javier Ceriani, de 51 años de edad, no dejó pasar por alto este detalle y mediante el programa Chisme No Like, cuestionó si la joven recibirá el premio al lado del compositor.

Recordemos que Ángela Aguilar y Gussy Lau fueron relacionados sentimentalmente en abril de este año.

Ángela Aguilar y Gussy Lau (Agencia México,)

¿De qué habla la canción “Ahí donde me ven” que canta Ángela Aguilar?

La canción “Ahí donde me ven”, por la que Ángela Aguilar está nominada al Latin Grammy, habla del desamor y está inspirada en una leyenda de Zacatecas titulada “Las tres cruces”, la cual retrata un amor prohibido cuyo final es inesperado.

El video musical fue grabado en “La quemada” del estado zacatecano, además de Ángela Aguilar, este contó con la participación de Benny Emmanuel.

El material audiovisual de “Ahí donde me ven” supera los 36 millones de reproducciones. Este tema se incluye en el disco “Mexicana enamorada”. Como ya lo mencionamos, fue compuesta por Gussy Lau.

Ángela Aguilar agradece nominación al Latin Grammy

Por otro lado, a través de su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar dijo sentir orgullo y placer por encontrarse entre los nominados al Latin Grammy 2022.

“Gracias siempre a disquera @machinrecors_ y a la suma de grandes talentos que hay detrás de este disco hecho con tanto amor”, escribió la joven artista en la red social.

Así como agradeció el apoyo de sus seguidores a quienes les devuelve ese cariño con canciones. “Yo solo soy una mujer, una voz, una apasionada de la música”, remató.