Jane Fonda sugiere matar a políticos en contra del aborto durante una entrevista en un reconocido programa. La actriz defendió el derecho de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos.

Aunque el resto de mujeres del panel del programa tomaron el comentario de Jane Fonda como una broma, algunas personas se han cuestionado si la actriz de 85 años se encontraba hablando enserio.

Pese a que no aclaró si lo decía en serio, Jane Fonda se encuentra en medio de la controversia por sugerir que se matará a todas los políticos que se encuentra en contra del aborto.

Al igual que otros famosos, Jane Fonda se ha mostrado a favor del derecho al aborto.

El pasado mes de junio el Corte Suprema derogó el derecho al aborto a nivel federal en Estados Unidos. Desde ese momento han crecido las restricciones en diversos estados sobre los derechos reproductivos de las mujeres.

En el marco de la discusión que se ha generado en Estados Unidos por el derecho al aborto, Jane Fonda emitió un controversial comentario al sugerir que se mataran a los políticos que se encontraban en contra.

Tras la celebración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, Jane Fonda habló en el programa matinal The View sobre la importancia de que las mujeres tengan el control de sus cuerpos.

Jane Fonda recordó que desde hace varios años las mujeres han sido capaces de decidir cuántos hijos se quiere tener y cuándo.

Luego de los crecientes cambios en las leyes sobre los derechos reproductivos de las mujeres, Jane Fonda puntualizó que no se va a permitir que haya un retroceso.

“Ahora que sabemos lo que se siente, no vamos a volver atrás, no me importan las leyes, ¡no vamos a volver atrás!”

Jane Fonda