La actriz mexicana Jacky Bracamontes, envió “paz y amor” a Elizabeth Gutiérrez, por la polémica con William Levy.

Recordemos que Jacky Bracamontes confesó hace un par de años, haber tenido un romance con William Levy durante las grabaciones de la telenovela ‘Sortilegio’.

Jacky Bracamontes explicó en un libro, que William Levy le mintió; le dijo que estaba separado de Elizabeth Gutiérrez.

Recientemente y después de varios años, Elizabeth Gutiérrez se pronunció al respecto.

“Nunca he hablado de esto obviamente porque no me ha interesado y nunca me han preguntado”, inicio explicando Elizabeth Gutiérrez.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez (@gutierrezelizabeth / Instagram)

“Para mí es como una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así”, agregó.

Señaló también que “si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo”, pues Jacky Bracamontes había asegurado que se embarazó para “retener” a William Levy.

Jacky Bracamontes envía “paz y amor” a Elizabeth Gutiérrez

Jacky Bracamontes rompió el silencio, luego de que Elizabeth Gutiérrez revivió la polémica de William Levy.

Fue durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde Jacky Bracamontes habló al respecto.

Inicialmente evitó hablar del tema y no se detuvo para hablar con los medios de comunicación.

Jacky Bracamontes (@jackybrv)

“No tengo nada qué aclarar, eso fue hace mucho tiempo”, señaló la actriz.

Tras ser cuestionada sobre la posibilidad de haber hablado al respecto con William Levy, declaró: “No voy a hablar con nadie porque no hay razón”.

Posteriormente, al preguntarle, qué le diría a Elizabeth Gutiérrez sobre lo ocurrido, expuso: “Paz, amor y bendiciones”.

Por otro lado, Niurka Marcos opinó sobre la polémica que envuelve a Jacky Bracamontes, William Levy, y Elizabeth Gutiérrez.

La vedette aseguró que es del dominio público, que William Levy le ha sido infiel a Elizabeth Gutiérrez en varias ocasiones y ya no es novedad.

“Para William eso no es difícil, nada; Elizabeth le ha aguantado tantos cuernos”, expresó Niurka sobre la pareja.

“Es normal, lo sabe todo el mundo, es; a la vista”, agregó al ser abordada por los medios de comunicación en el aeropuerto.

Por otro lado, Elizabeth Gutiérrez utilizó sus redes sociales para asegurar que “no hay culpable” y pedir que paren los ataques hacia su familia.

Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores. William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres… Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos... Elizabeth Gutiérrez

“No hay culpable en esta situación. No me alegro de ataques a su persona… No agradezco… él es el padre de mis hijos el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar todos los días”, señaló la ex de William Levy.