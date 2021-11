Itatí Cantoral llama feminista a Carmen Salinas: “Es como mi mamá” (VIDEO)

La actriz mexicana Itatí Cantoral llamó feminista a Carmen Salinas: “Es como mi mamá”, aseguró.

Itatí Cantoral registró recientemente la icónica frase “Maldita Lisiada” de su personaje ‘Soraya Montenegro’, y lo que se recaude, por medio de su marca “Itati moda con propósito” será donado a una fundación que apoya a mujeres maltratadas.

La actriz ofreció una conferencia de prensa, en la que dejó saber que dedica parte de esta acción a Carmen Salinas, quien la ha impulsado en todo momento.

“Voy a seguir ayudando y uno de los ejemplos para mí, que me apoyan en esta causa feminista, es otra feminista también, la señora Carmen Salinas, a la cual amo como si fuera mi mamá”, declaró Itatí Cantoral.

Itatí Cantoral expresa profunda tristeza, tras hospitalización de Carmen Salinas

Itatí Cantoral, quien trabajó con Carmen Salinas en la puesta en escena ‘Aventurera’, expresó su aflicción por la salud de la primera actriz.

“Es un momento muy difícil para mí porque se me murió mi mamá y ahora esta mujer que es como mi mamá... Sé que los milagros existen, esperemos en Dios, sigamos rezando para que esté mejor”, dijo Itatí Cantoral.

Recordó sus enseñanzas y el tiempo que compartieron trabajando juntas.

“Lo importante es que ella me demostró con su amor y con su cariño, y a través de su arte; sus películas, sus telenovelas y de ‘Aventurera’, la gran capacidad que tiene de ser mujer y hace muchísimos años hice la adaptación de ‘Aventurera’ para teatro, que tengo el gusto de decir que la escribieron para mí”, relató.

“Ella llegó y yo tenía como 19 años y me dijo ‘es que no va a haber una aventurera como tú y me apoyó en mi carrera artística hasta el día de hoy y me apoyó con mis hijos, ustedes lo vieron en la primera comunión, el mejor regalo fue de mi madre hermosa”, agregó Itatí Cantoral.

Explicó también el porqué dedicó parte de su acción altruista a Carmen Salinas.

“Este día, de pronto pensé hasta retrasar la rueda de prensa porque me movió mucho y me sigue moviendo y quiero que salga del hospital lo antes posible, pero pensé que, si ella estuviera despierta, me diría ‘Itatí tienes que hacerla’ y estaría sentada impulsándome”, expuso.

Itatí Cantoral y Carmen Salinas (@carmensalinas_56 / Instagram)

“Porque si hay una mujer que me ha impulsado, porque lo que soy ahora se lo debo a Carmen Salinas, entonces esto va para Carmen y va para todas las mujeres que han contribuido en nuestra vida como mujeres”, añadió Itatí Cantoral para concluir.