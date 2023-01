A sus casi 50 años de edad, Isabel Madow se siente orgullosa de su curvas, pero sobre todo de la firmeza de su cuerpo por lo que no piensa privar al prójimo de admirarla.

Por ello, Isabel Madow, de 49 años, cuenta con su página erótica, misma que -este 2023- sumará más nudes que podrán disfrutar sus suscriptores; sin embargo, quienes no la sigan en la plataforma tendrán una probadita.

Arrancando el año, Isabel Madow publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de sí misma luciendo un sexy y atrevido atuendo de conejita aunque la censuró, razón por la que algunos de sus fans se quejaron.

“Me pone un tipo en un post: ‘no enseña nada, no malgasten su dinero’”, cita la modelo mexicana y acto seguido tras colocar un emoji burlándose responde:

“Si esto no es enseñar pues no sé que quieres ver”, cita y sin más aclara que en su página erótica sus fotos no están censuradas así como promete hacer más material picante.

“Obvio la foto de mi página está sin los corazoncitos porque aquí me la van a censurar!! Y sí enseñó en mi página porque me encanta mi cuerpo y mis bubs”, remata.

Isabel Madow promete más nudes (@isabelmadowtv / Twitter)

Y sin más asegura que el próximo mes, o sea en febrero, habrá muchos nudos porque ama hacerlos y quiere consentir a su gente: “Estoy preparando una sesión que está de infarto”, finaliza.

Isabel Madow ama hacer nudes (@isabelmadowtv / Twitter)

¿Quién es Isabel Madow?

El rostro de Isabel Madow se popularizó tras su paso en el programa “El mañanero” donde fungió como la secretaria del payaso Brozo, personaje interpretado por Víctor Trujillo, de actualmente 61 años de edad.

Parte de la atención recayó en la modelo debido a que Isabel Madow tenía como instrucción no hablar.

Isabel Madow (@isabelmadow / Instagram)

Inevitablemente su guapura atrajo la producción de productores por lo que en 2003 fue una de las inquilinas de Big Brother VIP México y más tarde ingresó al Gran Hermano España.

La polémica llegó a su vida ya que en aquel programa la televisaron teniendo sexo con uno de sus compañeros dentro del jacuzzi, lo que ella niega pues asegura solo hubo besos.

Un año después, de vuelta a tierra azteca, se sumó al elenco de la comedia “La escuelita vip”, y en 2005 se desnudó para Playboy.