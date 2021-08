Continuando con su juego de preguntas y respuestas que organizó en Instagram, Irina Baeva ha revelado si teme que Gabriel Soto le sea infiel, tal y como el actor se la aplicó a Geraldine Bazán.

Verás, un seguidor de la actriz de telenovelas le preguntó: “¿No te da miedo que Gabriel Soto te sea infiel, como lo fue contigo?”

Respuesta que la prometida de Gabriel Soto hizo publica a través de sus historias de Instagram, donde la siguen más de 3 millones de personas, ¿Qué dijo?

No, sin detenerse a pensar en el karma, Irina Baeva dice no tener miedo de ser engañada por su actual pareja y es que su relación se basa en la confianza.

“No, no me da miedo. Confío plenamente en él”, asegura la actriz e incluso deja claro que de no existir esa confianza “no le vería sentido seguir”.

Irina Baeva no teme que Gabriel Soto le sea infiel (@irinabaeva / Instagram)

Gabriel Soto niega haber engañado a Geraldine Bazán con Irina Baeva

Aunque Gabriel Soto aceptó que engañó varias veces a Geraldine Bazán, niega rotundamente haberle sido infiel con Irina Baeva, pues asegura se enamoró de ella cuando era un hombre separado.

Sus declaraciones, hasta el día de hoy, siguen generando polémica y es que Irina Baeva y el actor se frecuentaban -fuera del trabajo- aún cuando Gabriel Soto vivía bajo el mismo techo que su esposa y madre de sus dos hijas.

Incluso, Geraldine Bazán confirmó la infidelidad y aseguró haberla descubierto porque Irina Baeva le mandó claros mensajes a través de redes sociales.

De acuerdo con la exesposa de Gabriel Soto, Irina Baeva publicó en Instagram fotos en las que evidenciaba que no estaba sola sino en compañía del actor, incluso le habría mandado capturas de pantalla.

Sin negar las acusaciones, Irina Baeva ha optado por asegurar que su único error fue enamorarse de un hombre separado.