Una querida integrante de La Academia tuvo terribles convulsiones por culpa de productos de dieta y terminó en el hospital.

La Academia ha impulsado la carrera de sus participantes desde hace 20 años, por lo que muchos están bajo una constante presión social.

Hace tres meses se realizó la última edición de La Academia y varios de sus exintegrantes, acudieron para cantar y recordar su paso en el reality.

Y fue una exacadémica quien estuvo en peligro por culpa de productos de dieta, que provocaron que convulsionara.

La primera generación de La Academia fue una de las más queridas por el público y muchos de los excadémicos siguen vigentes en el mundo del espectáculo.

Así es el caso de Wendolee Ayala, quien fue la tercera alumna eliminada de La Academia, en su primera edición.

Pero esto no detuvo la carrera de Wendolee, quien sigue vigente en la música regional mexicana.

Sin embargo, recientemente Wendolee tuvo que ser ingresada al hospital, debido a que ella es epiléptica y una dieta provocó que se convulsionara.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Wendolee contó que estuvo muy cerca de sufrir un paro respiratorio, por culpa de productos dietéticos.

Wendolee cuenta que comenzó a tener convulsiones cuando ya era adulta, pero analizando las circunstancias en las que le han dado estos episodios, se percato de que estaban relacionados con los productos de dieta.

“Yo empecé a notar, se me hace que son los productos para bajar de peso, me voy a dejar de automedicar y aunque sea natural, tiene un impacto muy duro en nuestro cuerpo”

La excadémica Wendolee, narra que ella siempre ha sido seguidora del body positive, pero en esta ocasión estuvo a punto de sufrir un paro por consumir productos para bajar de peso.

“Siempre me he aceptado. Siempre he sido una mujer grande, pero el punto en que ya no me sentía tan cómoda, fue después de que llegué a tener a mis dos hijos y llegué a pesar 107 kilos (...) fue ahí donde dije: ‘tengo que empezar hacer algo’”

Wendolee