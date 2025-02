Inés Gómez Mont -de 41 años de edad- quien ha estado prófuga desde septiembre de 2021, reapareció en redes sociales por la muerte de Daniel Bisogno.

Inés Gómez Mont, acusada junto a su esposo de cometer fraude fiscal, ha estado dejando reacciones en las publicaciones de Ventaneando relacionadas con Daniel Bisogno.

La última publicación en Instagram de la famosa data del 28 de septiembre de 2021, y es un comunicado en donde se declara inocente de las acusaciones en su contra.

La muerte de Daniel Bisogno ocurrida el jueves 20 de febrero de 2025, logró que Inés Gómez Mont reapareciera de forma virtual.

Fue Pati Chapoy quien reveló durante el programa Ventaneando que Inés Gómez Mont estaba activa en su cuenta de X.

INés Gómez Mont (@inesgomezmont / Instagram)

Inés Gómez Mont por la muerte de Daniel Bisogno

Inés Gómez Mont reapareció en redes sociales por la muerte de Daniel Bisogno, a pesar de estar prófuga desde septiembre de 2021.

La conductora, quien fue acusada de cometer fraude fiscal por casi 3 millones de pesos, ha estado reaccionando a las publicaciones de Ventaneando relacionadas con Daniel Bisogno.

Fue Pati Chapoy quien reveló durante el programa Ventaneando que Inés Gómez Mont estaba activa en su cuenta de X.

Pues, mientras la conductora de TV Azteca leía los mensajes y condolencias que algunos famosos habían enviado al programa, mencionó a Inés Gómez Mont.

Pati Chapoy no dio detalles de la interacción que hubo con la ex conductora mexicana; sin embargo, su nombre en la larga lista de artistas no pasó desapercibido.

Daniel Bisogno (@ bisognodaniel / Instagram )

Inés Gómez Mont está activa en redes sociales

A pesar de que Pati Chapoy no dio detalles sobre el mensaje que recibió de Inés Gómez Mont por la muerte de Daniel Bisogno, el nombre de la prófuga de la justicia no paso desapercibido.

Ya que en redes sociales hubo quienes se cuestionaron si Ventaneando mantenía contacto con Inés Gómez Mont.

Además, señalaron que la ex conductora estaba activa en redes sociales.